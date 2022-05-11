Ahmet Maranki: Zeytin çekirdeği yutmak zararlı mı? Zeytin çekirdeği ve yutmanın faydaları

Zeytin, Türk Mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır. Türkiye'de sofraların en baş köşesinde zeytin yer almaktadır. Zeytinin vitamin ve mineral yönünden zengin olması gibi nedenler zeytini yüzyıllardır vazgeçilmez yapmıştır.



2000 yıl boyunca yaşayabilen zeytin ağaçlarından elde edilen zeytin, yüzyıllardır insan sağlığı için tüketilir. Olgunlaşmamış hali yeşil, hasat zamanı ise rengi siyah olur.



Zeytin eski insanlar için de oldukça değerli bir besin kaynağıydı. Bunun en önemli nedeni zeytinin güçlü bir antioksidan olması, diğer bir nedeni ise enerji vermesiydi.

Zeytin çekirdeği yutmak zararlı mı?

Zeytin çekirdeğinin zararları

Zeytin çekirdeği yutmak sağlık açısından bazı katkılar sağlasa da dikkatli olunması gereken bir durumdur. Sağlığa pek çok yararı olan zeytin çekirdeğini yutmak da dikkat gerektirir. Zeytinin etli kısmı tüketilebileceği gibi zeytin çekirdekleri de rahat bir şekilde tüketilebilir. Bunun yanında, hemoroid sorunu yaşayanlar zeytin çekirdeğini olduğu gibi yuttukları takdirde bu çekirdek sindirildikten sonra dışarı çıkarken hemoroid yaralarına zarar verebilir. O nedenle hemoroid sorunu yaşayan kişiler zeytin çekirdeğini toz haline getirerek de tüketebilirler. Zeytin çekirdeğinin yutulması son derece zararlıdır. Çünkü insanların yuttuğu zeytin çekirdekleri, sofralık zeytinlerin çekirdekleridir.

Zeytin Çekirdeğinin faydaları Maranki

Kahvaltıda yutulan 1-2 zeytin çekirdeği, selülozu eriten enzim aktivasyonunu sağlayarak sindirim sistemini güçlendiriyor ve selüloz içeren birçok yiyeceğin sindirimini kolaylaştırıyor. Ülser ve gastrit gibi mide problemlerine iyi geliyor. Basur ve prostatı engelliyor. Kanserojen hücre oluşumu riskini azaltıyor.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ YUTMAK TEHLİKELİ Mİ?

Zeytin çekirdeği yutmak tehlikeli bir durum değildir. Vücut direncini koruyan zeytin çekirdeği mide sağlığına da iyi gelmektedir.

Zeytin çekirdeği Yutmanın Faydaları

Zeytin Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

Zeytin çekirdeğinin tüketilmesi mide hastalıklarına karşı alınacak bir önlem olacaktır. Uzmanlar badem ve fındığın tüketildiği gibi zeytin çekirdeğinin de tüketilmesinin gerekli olduğunu ifade eden açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu şekilde mide yanması ve bağırsak problemlerinin de önüne geçilir ve daha iyi hissedilir.

Zeytin çekirdeği midenin iç kısmını güçlendirip rahatlatacaktır. Bu etkisi sayesinde ise kabızlık ve hazımsızlık gibi durumlar önlenir.

Erkeklerde görülen prostat hastalığına karşı zeytin çekirdeğinin yutulması önerilmektedir. Zeytin çekirdeğinin içinde bulunan maddeler erkeklerin prostata yakalanma riskini en aza indirir.

Mide yanmasının en ciddi boyutu ülser hastalığı olmaktadır. Ülser tanısı yapılan hastaların doktor onayı aldıktan sonra zeytin çekirdeği tüketmesi önerilmektedir. Mide asitlerini düzenlediği için kişilerin daha rahat hissetmesini sağlar. Mide dostu olması zeytin çekirdeğinin faydası olarak bilinir. Uzmanlar zeytin çekirdeği reflü ve ülser gibi hastalıklarını iyileştirir yorumunu yapmaktadır.

Zeytin çekirdeğinin ağrı kesici özelliğe sahip olduğu ve tüketildiği takdirde midedeki ağrının hafifleyeceği de bilinmektedir. Ayrıca zeytin çekirdeği yağı temin ederek aromaterapi alanında şifalarından faydalanabilirsiniz.

Kas ve kemik ağrılarında zeytin çekirdeğini ezip evde doğal tedavi yapabilirsiniz.

Zeytin Çekirdeği Yutmak Konusunda Uzmanlar Ne Tavsiye Ediyor?

Zeytin çekirdeği yutulur mu diye bir sosyal medya araştırması yapmak istediğinizde, pek çok uzman görüşüne ve makalesine denk gelebilirsiniz. Bu makalelerin tamamı incelendiğinde iki farklı görüş ortaya çıkacaktır: Zeytin çekirdeğinin yutulmasına onay verenler ve zeytin çekirdeğinin yutulmasını zararlı görenler olacaktır. Aklınızdaki soru işaretini gidermek için uzmanların görüşlerini sizler için araştırdık.

Dr. Fevzi Özgönül zeytin çekirdeğinin yutulmasının mide ve bağırsak sağlığına iyi geldiğini, kansere karşı önlem olduğunu ifade etmektedir. Dr. Muammer Yıldız ise zeytin çekirdeğini kendisinin de yuttuğunu midesinde herhangi bir sorun oluşturmadığını televizyon programında belirtmiştir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ise zeytin çekirdeğinin kullanım amacının önemli olduğunu anlatır. Çok şifalı olduğunu, bademcik iltihabını gidermede etkili olduğunu, tonsilit gibi hastalıklar için tüketilmesini vurgular. Zeytin çekirdeğinin güzel şekilde ezilmesini ve bir tülbent içinde boğaza sarılmasını tavsiye eder.

Ayrıca zeytin çekirdeği yutmak hadis (Peygamber Efendimiz zeytin çekirdeği ) ile şu şekilde dini kaynaklarda yer almaktadır:

“Hz. Ali (ra) ile beraber kahvaltı etmektedirler. Hz. Muhammed (sav) yüzünde bir gülümseme… Hissettirmeden, yediği zeytinlerin çekirdeklerini Hz. Ali (ra)’in önüne yığar… Sonunda Hz. Ali (ra)’ye önündeki zeytin çekirdeklerini göstererek:

“Ey Ali, ne kadar da çok zeytin yemişsin? ” der.

Hz. Ali (ra), görünümü son derece ciddi, cevap verir.

“Evet, ey Allah’ın Elçisi! Fakat siz de çekirdekleriyle beraber yemişsiniz. Baksanıza önünüzde hiç çekirdek yok.” [6]