Ahmet Maranki öneriyor! Şifalı bitki kudret narı ne işe yarar? Nasıl hazırlanır? Faydaları ve zararları

Kudret narı, Ahmet Maranki tarafından hastalara tavsiye edilmektedir. Reflü ve mide problemleri için çok etkilidir. Mevsiminde her gün kudret narını tüketmenin çok faydalı olduğunu ifade eder. Tüketmek için olgunlaşmış bir adet kudret narını bir çatal yardımıyla ezin ve 1 yemek kaşığı bal ilave ederek karıştırın. Sabahları aç karnına bu karışımdan içerek vücut direncinizi ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Kudret narı, içerisinde birçok mineral ve vitamin bulundurduğu için bağışıklığı kuvvetlendirici bir meyve olarak bilinmektedir. Birçoğumuzun adını ilk defa duyduğu bu meyve nasıl tüketilir? Kudret narı nasıl hazırlanır? Kudret narı içerisinde hangi vitaminler bulunur?

KUDRET NARI NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

İlk defa görenleri hayrete düşüren kudret narı değişik şekliyle herkesin dikkatini çekmektedir. Tropikal bir meyve olan kudret narının asıl adı Papara’dır. Kudret narı daha çok ilaç ve gıda sanayisinde karşımıza çıkan bir meyvedir. Kudret narı olgunlaştığında dış kısmı turuncu rengini alır, içerisindeki çekirdekli kısım ise kırmızıdır. Kudret narının dış kısmı ekşi ve acı bir tada sahiptir. Birçok meyvenin çekirdekli kısmı ekşi olmasına rağmen kudret narının çekirdeklerine yakın olan kısmı daha tatlıdır. Kudret narı pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Saksıda, bahçede kolaylıkla yetiştirilebilen bir meyvedir.

Kudret Narının Faydaları Nelerdir?

-Diyabet hastalarına önerilen kudret narı, kan şekerinin düşürülmesinde etkilidir. Bu özelliği ile diyabetin kontrol edilmesinde en çok tercih edilen ve en popüler olan meyvelerin başında gelir.

-Cilt yenileyici özelliği sayesinde güzellik alanında yer eden kudret narı saç bakımını da es geçmiyor. Saçlı deri hastalıklarından tut içeriğindeki vitaminler ve mineraller sayesinde saça güç ve parlaklık kazandırmasına kadar saçta olumlu performans göstermektedir.

-Virüslere karşı vücut direncini arttırır. Enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir.

-C vitamini bakımından zengindir. Bu özelliği ile bağışıklığı güçlendirir ve zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

-Beta karoten ve a-karoten içeren kudret narı, görme keskinliğini arttırır. Göz sağlığını korumaya destek olur. Aynı zamanda gece görüşünü arttırdığı da bilinmektedir.

-Astım, saman nezlesi ve bronşit gibi hastalıkların semptomlarını azaltır.

-Solunumu rahatlatır ve solunum sistemine destek olur.

-Anti kanserojen ve anti tümör özellikleri ile kansere karşı vücudu korumaya yardımcı olur.

-Yapılan araştırmalara göre kudret narının prostat, rahim ağzı ve göğüs kanserine bağlı olan tümörleri azaltmada etkisi olduğu görülmektedir.

-Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü dengede tutar.

-Kalp krizi, damar tıkanıklığı ve felç riskini düşürür.

-K vitamini bakımından zengin olan kudret narı, kan pıhtılaşması riskini de azaltır.

-Kemik gelişimine destek olur ve kemik yoğunluğunu arttırır. Böylece kemiklerin dayanıklılığını arttırarak kırık oluşma riskini azaltır.

-Mantar, egzama, sedef gibi birçok cilt hastalığının tedavisinde kullanılır.

-Kabızlığı önler ve hazımsızlığı giderir. Özellikle sindirim sisteminin düzenlenmesine destek olur.

-Mide rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Gastrit, ülser gibi mide problemlerinin azalmasına yardımcı olur.

-Sivilce, akne gibi cilt problemlerine karşı etkilidir.

-Yanık tedavisinde kullanılabilir.

-Kilo vermeye yardımcı olur.

Kudret Narı Nasıl Tüketilir ve Nasıl Kullanılır?

Kudret narının en bilindik tüketilme şekli macun şeklinde olanıdır. Çekirdekleri kabuktan ayrıp küçük parçalara bölünür ve bir kavanoza konulur. Bir su bardağı bal kudret narının üstüne dökülür ve kavanoz 30 ya da 40 gün boyunca ağzı kapalı bir şekilde saklanır. Bu karışım macun kıvamından daha sıvı bir halde olacaktır. sabahları 1 yemek kaşığı tüketilmesi önerilmektedir.

Kudret narının bir diğer tüketim şekli ise zeytinyağı ile karıştırılarak tüketilmesidir. Bu tarifin macun gibi uzun süre beklemesine gerek yoktur. Her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesi yeterli olacaktır. Günde 1 tatlı kaşığı kadar tüketilen kudret narı, yaraların üzerine sürülerek iyileşme sürecini de hızlandırır.

Zeytinyağlı Kudret Narı Nasıl Hazırlanır?

Bir adet kudret narının çekirdeklerini çıkartın ve meyvesini küçük küçük doğrayın. Kudret narını kavanoza alın ve üzerine 1 su bardağı saf zeytinyağı ilave edin. Yağ ve kudret narını güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımı bal ekleyerek veya sade bir şekilde tüketebilirsiniz. Günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmemelidir.

Kudret Narı Macunu Nasıl Yapılır?

1 adet kudret narını ortadan ikiye bölün ve kırmızı renkli zehir içerikli çekirdeklerini çıkartın. Kudret narı meyvesini küçük küçük doğrayarak cam kavanoza aktarın. Kavanozun içerisine 1 su bardağı bal ilave edin ve karıştırarak kapağını kapatın. Bu kavanozu bir ay boyunca kapağı kapalı olarak muhafaza edin. 1 ayın sonunda karışım biraz sulanmış hale gelecektir. Kudret narı macununu tüketmeden önce bir kez karıştırın. Her sabah aç karna 1 tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

Kudret Narı Nasıl Muhafaza Edilir?

Evimize aldığımız meyveleri genellikle eve geldiğimiz an yıkayıp buzdolabındaki meyve ve sebze bölmesine kaldırırız. Fakat kudret narını buzdolabında saklamak büyük bir hata olacaktır. Çünkü kudret narını yapacağınız macunlara vs. Koyacağınız için buzdolabında sakladığınızda içeriği donacaktır. Bu nedenle üründen alınan verim düşecektir. Etkisi daha az olacaktır.

Kudret narı nasıl muhafaza edilir? Sorusunun cevabı serin ve kuru bir yerde saklamak olacaktır. Böylelikle meyvenizin içeriğinde donu tekrar çözüldüğünde meydana gelen dalgalanmalar olmayacaktır. Bu saklama yöntemi sayesinde meyvenizden tam verim alacaksınız.

Kudret Narı Nereden Temin Edilir?

Kudret narı eskiden bize uzak bir meyve olduğu için herkesin aklına ilk kudret narı nereden temin edilir? Sorusu gelmektedir. Bizim hayatımıza yeni girmiş olmasına rağmen kudret her market ve manav tezgahında var artık. Sayısız faydaları öğrenilmeye başlandığında beri talep arttığı için her büyük market ve manavda bulunması kolay olmaktadır.

Kudret Narı Cilt Sağlığı İçin Nasıl Kullanılır?

Daha önce bahsettiğimiz gibi kudret narı sivilce, akne, egzama, sedef, yara ve yanıkların tedavisinde etkilidir. Macun haline getirilen kudret narını parmağınızla cilt yüzeyine uygulayabilirsiniz. Dilerseniz, pamuk batırarak da sivilce, yara ve yanıkların üzerine sürebilirsiniz. Sivilce ve akneler için kullanacaksanız, 10 dakika beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla durulamayı unutmayın.

Kudret Narı Türkiye’de Nerede Yetişir?

Bursa ve yalova da çok üretildiği görülen kudret narı pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Eskiden ithal ettiğimiz bu ürünün artık yerli üretimi yapılması bir çok kişi tarafından olukça olumlu karşılanmaktadır. Kudret narı tropikal bir meyve olduğundan yaz mevsiminin koşullarına alışkın bir meyvedir. Ülkemizde üretilen kudret narları genellikle eylül ayının sonuna kadar yetiştirilmektedir.

Kudret Narı Çekirdeği Zehirli mi?

Kudret narı çekirdeklerinin zehirli olduğu yaygın olarak söylenmektedir. Kudret narının içerisinde bulunan kırmızı çekirdekler, çok az miktarda tüketildiğinde zehirlenmeye yol açmaz. Ancak doğru miktarda tüketilmediğinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceği için kudret narı çekirdeklerinin tüketilmesi önerilmemektedir.

Kudret Narının Zararları Nelerdir?

*Kudret narı, kabızlığı gidermesiyle bilinen bir meyvedir. Fakat çok fazla tüketildiği takdirde ishal ve karın ağrısı yapabilmektedir.

*Kanama riskini arttırdığı için hamilelik döneminde düşüklere sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle gebelerin kullanırken dikkatli olunması gerekmektedir.

*Çok tüketildiği takdirde ateş, baş ağrısı gibi birçok rahatsızlığa sebep olabilmektedir.

*Kan şekeri seviyesini düşürdüğü bilinen kudret narının tansiyon ilaçlarıyla kullanılması sakıncalıdır. Bu gibi durumlarda bir hekime başvurulması gerekmektedir.

*Kudret narı fiyatı nedir? Bu konuda kesin bir bilgi yoktur. Kudret narı tane hesabıyla satılmaktadır.

Kudret Narı Nasıl Hazırlanır? Diğer Uzman Tavsiyeleri

İbrahim Saraçoğlu Tavsiyeleri: Kudret narını iyi şekilde yıkadıktan sonra çok küçük parçalar halinde doğrayın ve bir kavanoz içine alın. Kavanozun yarısını da hakiki zeytinyağı ile doldurun. Bir gün bekleyen bu kavanozdaki karışımı her sabah 1 kaşık olacak şekilde tüketin.

Ender Saraç Tavsiyeleri: Kudret narı nasıl hazırlanır Ender Saraç tarafından tüm danışanlarına anlatılan ve yanıtlanan bir sorudur. Ender Saraç mevsiminde tüketilen kudret narının bağırsak sağlığı için çok etkili olduğunu ifade eder. Şekeri yüksek çıkan kişilere ise kan şekerini dengeleyen bir besin olduğu için tavsiye eder. Mide asitlerini dengelemek için tüketebileceğinizi ekler. Dilerseniz zeytinyağlı dilerseniz ballı bir karışım hazırlayarak tüketebilirsiniz.