Kudret narı: Kan şekerini dengeliyor, mide sorunlarına doğal olarak çözüm oluyor! İşte faydaları

Kudret narı, kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir. Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir.25

Kudret Narı, kandaki tüm mikrobu söküp atıyor, kan şekerini düzenliyor ve mide problemlerine çözüm oluyor. Bu meyve yüzyıllar boyunca özellikle mide hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Araştırmalar, kansere karşı da çok faydalı bir besin olduğunu ortaya koyuyor. Bağışıklık sistemini de güçlendiren Kudret Narı, aynı zamanda antibiyotik bir etki de sağlıyor.

Sayısız faydası var. Kandaki mikropları temizleyerek hastalık oluşumunu engelliyor. Kudret narı, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak adlandırılan tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur.

Kudret narının faydalarına geçmeden önce bu mucizevi bitkiden biraz bahsetmekte fayda var. Kudret narı, kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir. Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir.

Kudret narı, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Diğer yandan kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz.

Kudret narının tadı acı olduğu için genellikle bal ile birlikte hazırlanan kürleri tüketilir. Bal yerine zeytinyağı içinde bekleterek veya reçel ile tatlandırarak da yapabilirsiniz.

KUDRET NARININ İÇERİĞİ

Demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleriCucurbitacin türevleri %40-50 ProteinSabit yağlar; Trienasitlerden, α- Elâosterinasit ve trichosanasitAlkaloitler, Saponinler, Kinonlar, Reçine, Musilaj, Steroller, TaninlerMomordicosid, momordisilin, kukurbitinler, kukurbitasinler, lektinler

KUDRET NARININ FAYDALARI

Kudret narı, yüzyıllar boyunca özellikle mide hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır. Kudret narının meyvesi olgunlaşınca birbirinden ayrılır, turuncu-sarı meyveler verir. Anavatanı Hindistan olarak kabul edilen kudret narı ile son yıllarda kanser tedavisi için araştırmalar yapılmıştır.

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOĞAL İLACIDIR

Kudret narı, asırlar boyunca zaten mide ve bağırsak sorunlarının tedavisinde kullanılmış bir bitkidir. Bu tarz bir rahatsızlığınız var ise günde bir kaşık zeytinyağlı kudret narı yemenizi uzmanlar tavsiye ediyor.

Fakat kudret narının bu faydasının uzun sürmesini istiyorsanız en az bir ay boyunca bu küre devam etmeniz gerekir. Bu şekilde kudret narı tüketmek; ülser, gastrit, kolit, reflü, kabızlık ve hazımsızlık gibi hastalıklarına iyileşmesini sağlar.

ROMATİZMA VE VARİSE ÇÖZÜM

Romatizma ve varis ağrıları için kudret narı size inanılmaz fayda sağlar. Mesela kudret narını bacaklarınıza sürüp tüm gece beklettiğiniz zaman varis ağrılarından sizi kurtarır. Aynı şekilde romatizma ağrılarını gidermek için de kudret narı aynı şekilde size yardımcı olacaktır.

ŞEKER HASTALARI İÇİN DOĞAL YARDIMCI

Kudret narından elde edilen ekstrenin şeker hastalığına iyi geldiği yapılan araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır. Bu araştırma sonucunda kudret narının içindeki dört maddenin kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

KANSERİ ÖNLÜYOR VE DURDURUYOR

Bu konuda son zamanlarda yapılmış birçok araştırma var. Konusunda deneyimli birçok uzman kişi, kudret narının kansere karşı çok faydalı bir besin olduğunu dile getiriyor. Amerika'da yayımlanan kanser araştırmaları üzerine olan bir dergide, kudret narının kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önlediği açıklanmıştır. Yine bir araştırma sonucunda meme kanserinin nüksetmemesi için kudret narının gıdalara katılarak tüketimi tavsiye edilmektedir.

ANTİBİYOTİK ETKİSİ VAR

Antibiyotik etkisi olan kudret narının içinde bulunan Lutein ve Lycopnene adlı maddeler, tümörün büyümesini önler.

YANIK TEDAVİSİ İÇİN BİREBİR

Vücutta oluşan yanıklar ve yaraların tedavisinde kudret narının iyileştirici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Yanık zamanında kullanabilmek için kudret narı meyvesinin çekirdeklerini çıkarıp ezdikten sonra lapa halinde iken zeytinyağı ekleyerek cam kavanozda muhafaza edin. Bu haliyle bir sene boyunca yanık ve yara tedavisinde kullanabilirsiniz.

KANI TEMİZLER

Kudret narının kanı temizleme ve kan dolaşımını artırma özelliği vardır. Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliği ile kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, kandaki toksinleri temizler.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

İçerdiği E vitamini ve proteinler ile kudret narı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek dışarıdan gelecek bakteri, mikrop ve virüslere karşı vücuda koruma sağlar.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR VE KORUR

Güneş yanıklarına iyi gelen kudret narı, güneşin zararlı ışınlarından da cildi korur. Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kudret narı, akne tedavisi, cilt lekeleri ve derin cilt enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

İLTİHAPLARI GİDERİR

Zeytinyağlı kudret narı kürü, iltihaplı bölgeler için bir doğal merhem gibidir. Antienflamatuvar etkisi ile kudret narı, özellikle dolama tabir edilen zor iyileşen iltihaplanmalar için birebirdir. Bu bölgeye zeytinyağlı kudret narını sürüp bekletildiği vakit, zamanlar iltihabın kuruduğu görülür.

GUATR'I İYİLEŞTİRİR

Guatr, boynun önünde bulunan tiroid bezinin büyümesiyle boğaz şişiren ve bu nedenle bize büyük sıkıntılar yaşatan bir rahatsızlık olup çözümü ise kudret narıdır. Kudret narı, guatr için çözüm sağlıyor ve tamamen temizliyor.

KARACİĞER DOSTUDUR

Kudret narı, karaciğeri destekler. Vücudumuz için çok önemli bir organ olan karaciğerin adeta dostudur kudret narı. Karaciğeri yenileme özelliği olan kudret narını, günlük olarak düzenli tüketimi sayesinde gelecek sorunlara karşı önlem alınmış olur. Bir hastalığınız var ise iyileşmesine yardımcı olacaktır.

KUDRET NARI NASIL KULLANILIR?

Kudret narı genellikle iki şekilde tüketilir: zeytinyağı ve bal ile karıştırarak. Yapacağınız bu kürleri, cam kavanoz içinde muhafaza etmeniz gerekmektedir.

ZEYTİNYAĞLI KUDRET NARI

Bir adet kudret narının çekirdeklerini ayıklayarak cam kavanoz içine atın. Sonrasında kavanozun yarısına gelecek şekilde üzerine zeytinyağı ekleyin. Kudret narı, bu şekilde kısa bir süre sonra zeytinyağı için erimeye başlayacaktır. Bu şekilde hazırladığınız kudret narı kürünü, yemeklerden önce bir kaşık yiyerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yanıklar ve yaralar içinde merhem gibi faydalanabilirsiniz.

BALLI KUDRET NARI

Kudret narının çekirdeklerini ayıkladıktan sonra püre haline gelene kadar iyice ezin. Bu şekilde kavanoz içine koyduktan sonra üzerine yarım kavanoz kadar bal ekleyin. Bu şekilde bir süre bekletin. Sonrasında ise sabahları aç karnına bir kaşık tüketebilirsiniz.

KUDRET NARININ ZARARLARI VAR MIDIR?

Kudret narının kullandığınız ilaçla bir tepkimesi olabileceği için kullanmadan önce doktorunuza başvurun. Hamilelik döneminde kudret narının düşük yapma ve kanamaya sebep olma ihtimalleri yüzünden kullanımı tavsiye edilmez. Kudret narı için tavsiye edilen günlük tüketim sadece bir kaşıktır. Fazla tüketilmesi, ishale, mide-bağırsak sorunlarına ve karın ağrısına neden olabilir.

Şekeri ani olarak yükseltebileceği için kudret narını, insülin kullanan hastaların dikkatli olması, eğer kullanacaklarsa bile zeytinyağlı olarak tüketmeleri gerekir. Karaciğer dostu olan kudret narı, aşırı tüketimde bu organa zarar verebilir. Kısırlık tedavisi gören kadınların kudret narını kullanmaları pek tavsiye edilmez. Çünkü kudret narı, yumurtaların zamanından önce çatlamasına sebep olabilir.

Kudret narı tüketirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çekirdekleri sayılabilir. Çekirdekleri için zehirli olabileceği şeklinde görüşler vardır. Bu yüzden kürler hazırlanırken muhakkak kudret narı çekirdekleri temizlenmelidir. Son olarak kudret narını hazır olacak alacak ve kullanacaksanız, güvendiğiniz ve tanıdığınız bir yerden almanız gerekir. Çok talep görmesi nedeniyle bilmediğiniz bir yerden alacağınız kudret narı macunu veya herhangi hazır bir ürününde fayda yerine zarar görebilirsiniz.