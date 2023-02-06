Ahmet Maranki öneriyor! Her sabah 1 tane yemek hafızayı geliştiriyor! Kesin çözüm: Doğal antibiyotik macunu
Doktor Ahmet Maranki'den cevizin faydalarını bir araya getirdik. Maranki'ye göre her sabah birkaç adet ceviz yemek hafızayı geliştiriyor. Peki, cevizin vücuda diğer etkileri neler?
Ceviz en önemli beslenme ürünlerinden biri. Doktor Ahmet Maranki'den cevizin faydalarını bir araya getirdik.
CEVİZ NEYE İYİ GELİR?
Her sabah kahvaltıda birkaç adet ceviz yemek zekâyı geliştirir. Hafızaya faydalıdır.
Yüksek tansiyonu engeller
Ceviz yağı melatonin hormonu salgılamasını arttırır. Bu sayede insanların iyi bir gece uykusu almalarını sağlar.
Ceviz "kötü kolesterolü" düşürmeye yardımcıdır. Araştırmalara göre 1 tatlı kaşığı ceviz yağı tüketmek kolesterolün kısa bir süre içinde düşmesine katkı sağlar.
Cevizin damarlar üzerindi olumlu etkisi vardır. Buna bağlı kalp hastalıklarını azaltır.
Antioksidanlar bakımından oldukça zengin olan cevizin kanseri önlemek için de faydalıdır.
Ceviz, özellikle ilerleyen yaşlarda görülen kemik zayıflamasını ve kemiklerde yaşanan mineral kaybını yavaşlatan yiyecekler arasında yer alıyor.
Günde 3-4 adet ceviz yemek tokluk hissini uzatarak, öğün aralarında daha fazla kalorili atıştırmalıkların önünü kesiyor. Dolayısıyla kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
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