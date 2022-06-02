Ahmet Maranki gıda kıtlığı son bulabilir diyerek açıkladı! “Allah’ın büyük mucizesi…”
Kastamonu’da bulunan 7 bin senelik buğday hakkında paylaşımda bulunan Prof. Dr. Ahmet Maranki, Allah’ın mucizesi sayesinde gıda kıtlığının son bulabileceğini belirtti.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Maranki, Siyez buğdayının 1’e 8 bin verdiğini belirtti.
Paylaşımında, “Gıda kıtlığı son bulabilir!” diyen Maranki, “Kastamonu’da küpte bulunan 7 bin senelik 3 kat verimli Siyez buğdayı 1'e 8 bin verdi... 7 bin yıllık ata tohumu buğday, her başakta 160 ile 250 arası dane tutuyor..Buğday, toprakta ortalama 20 kardeş sürgünle dışarıya çıktı..! Allah’ın BüyükMucizesi” ifadelerini kullandı.