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Ekonomi Ahmet Maranki gıda kıtlığı son bulabilir diyerek açıkladı! “Allah’ın büyük mucizesi…”
Ekonomi

Ahmet Maranki gıda kıtlığı son bulabilir diyerek açıkladı! “Allah’ın büyük mucizesi…”

Kastamonu’da bulunan 7 bin senelik buğday hakkında paylaşımda bulunan Prof. Dr. Ahmet Maranki, Allah’ın mucizesi sayesinde gıda kıtlığının son bulabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 12:11:00 -
Ahmet Maranki gıda kıtlığı son bulabilir diyerek açıkladı! "Allah’ın büyük mucizesi…"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Maranki, Siyez buğdayının 1’e 8 bin verdiğini belirtti.

Paylaşımında, “Gıda kıtlığı son bulabilir!” diyen Maranki, “Kastamonu’da küpte bulunan 7 bin senelik 3 kat verimli Siyez buğdayı 1'e 8 bin verdi... 7 bin yıllık ata tohumu buğday, her başakta 160 ile 250 arası dane tutuyor..Buğday, toprakta ortalama 20 kardeş sürgünle dışarıya çıktı..! Allah’ın BüyükMucizesi”  ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Tuğrul

Tarımcılar Bakanlar, Hükümet ricali neden bu buğday ekilmez?
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