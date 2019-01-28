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Ahmet Kılıç kimdir nerelidir? CHP Üsküdar belediye başkan adayı Ahmet Kılıç

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Üsküdar belediye başkan adayı Ahmet Kılıç oldu. Peki, Ahmet Kılıç kimdir? Ahmet Kılıç kaç yaşında? Ahmet Kılıç nereli? Ahmet Kılıç hangi görevlerde bulundu?

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:46
Ahmet Kılıç kimdir nerelidir? CHP Üsküdar belediye başkan adayı Ahmet Kılıç

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Üsküdar belediye başkan adayı Ahmet Kılıç oldu. Peki, Ahmet Kılıç kimdir? Ahmet Kılıç kaç yaşında? Ahmet Kılıç nereli? Ahmet Kılıç hangi görevlerde bulundu?

Ahmet Kılıç kimdir?

Ahmet Kılıç, 1965 Trabzon Maçka'da doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve lise eğitiminin bir kısmını Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1978 yılında ailevi sebeplerden dolayı Ailesi ile birlikte İstanbul Üsküdar'a göç ettik. Eğitiminin kalan kısmını Üsküdar'da Üsküdar Akşam Lisesi'nde bitirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

1985 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye üye olarak aktif siyasete atıldı. 1980 ihtilalinden sonra bütün partiler gibi CHP ‘de kapatılmıştı ve tekrar açılması yönünde çabalar ile 1992 yılında Üsküdar'da CHP'nin ilk kurucu üyelerinden birisi oldu. CHP'de değişik kademelerde görevler aldım. 2001 yılında Esnaf Komisyon Başkanlığı, 2007–2009 yılları arasında parti içerisinde İlke Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevleri yaptı.

2009 yılında yapılan Yerel Seçimlerde CHP Üsküdar Belediye Meclis Üyesi olarak adayı oldu. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve hem Üsküdar'da Belediye Meclisi'nde CHP'yi temsil eden Ahmet Kılıç, dönemdir Üsküdar Belediye Meclisi'nde İmar komisyon üyeliği görevini yürütmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldı.

Ahmet Kılıç, Üsküdar Derneğini, dönemin Üsküdar Belediye Başkanı Niyazi Yurtsever ile birlikte kurmuştur. Dernekte hem yönetim kurulu üyeliği, sekreterlik ve son dönemde de başkanlığı görevlerini yaptı. 40 yıldır Üsküdar'da esnaflık yapan Ahmet Kılıç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:46
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