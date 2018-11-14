Ahmet Kekeç'ten 'Atatürkçü terörü' çıkışı: Hocaları asalım diyenleri seyrediyorlar

Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, bugünkü yazısında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun, istenirse M. Kemal istismarcıları ve şiddet çağrısı yapan Atatürkçüler için de kullanılabileceğini belirtti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı'nın eski bir yazısında kullandığı 'Atatürkçü terörü' ifadesini güncel olaylar bağlamında değerlendiren Kekeç, makalesinde, "Yüce yargımız “Atatürk ilah değildir” diyenleri (ki, değildir) gözaltına alıyor ama “Mustafa Kemal Paşam, ne istersen iste benden, / İstersen ayıralım dinle devlet işlerini, / İstersen asalım bütün hoca ve müridleri, / İstersen kapatalım bütün İmam Hatipleri” diye slogan atıp şiddet çağrısı yapanları seyrediyor." diye yazdı.

Organize işlere dikkat çekti

Fatih Altaylı’nın Kanal D Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunduğu yıllarda, Mehmet Altan'ın bir programda linç edilmek istenmesini, sadırganların görüntülerini keserek verdiğini hatırlatan Kekeç, ertesi gün gazetelerde Atatürkçü Düşünce Kulüpleri Federasyonu'na ait olduğu belirtilen bir açıklama yayınlanarak saldırının 'tüm ikinci cumhuriyetçilere ve Atatürk karşıtlarına ders olduğuna' yönelik ifadelere dikkat çekti.

"Madem kimse 5816 sayılı yasadan rahatsız değil, “Atatürkçü terörü” de bu kapsama dâhil edilmelidir." diyen Kekeç, bu konuda istismarı önleyecek yeni bir yasaya ihtiyaç olmadığını belirtti.