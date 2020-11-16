Koronavirüse bağlı solunum yetmezliği sebebi ile 59 yaşında hayatını kaybeden Akşam Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Kekeç'in Cenaze Namazı, Öğle Namazı'na müteakiben Eyüp Sultan Camisi'nde kılındı. Namaza; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile çok sayıda vatandaş ve gazeteci dostları katıldı.

Kekeç, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan Cenaze Namazı'nın ardından Eyüp Sultan Haziresi'ne defnedildi.

İki kez kanseri bir kez de veremi yenmişti

59 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Kekeç, iki kez akciğer kanserini bir kez de veremi yenmişti. Kronik KOAH hastası olan merhum Kekeç, 9 Kasım'da koronavirüs testinin pozitif çıkması ile yoğun bakıma alınmıştı. Kekeç 14 Mart Cumartesi akşamı tedavi gördüğü hastanede Hak'ka yürüdü.