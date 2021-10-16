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Gündem Ahmet Kalkan Hoca, Rahmet-i Rahman'a kavuştu!
Gündem

Ahmet Kalkan Hoca, Rahmet-i Rahman'a kavuştu!

Tevhidi hassasiyetlerle yürüttüğü davet ve eğitim çabalarıyla tanınan Ahmet Kalkan vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 21:43:00 -
Ahmet Kalkan Hoca, Rahmet-i Rahman'a kavuştu!

Kur’an ve Sünnet merkezli bir İslami kimliğin inşası bağlamında öne çıkan gayretleriyle İslami camiada tanınan Ahmet Kalkan Hoca vefat etti.

Kronik bazı rahatsızlıkları olduğu belirtilen Kalkan Hoca'nın, tedavisinin sürdüğü hastaneden 10 Ekim'de taburcu edildiği öğrenildi.

Dün tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Kalkan Hoca'nın bugün (16 Ekim) sabah saatlerinde vefat ettiği öğrenildi.

Cenazesi yarın defnedilecek

Ümraniye merkezli Kalem-Der’in de başkanlığını yapan Ahmet Kalkan Hoca'nın cenazesi yarın (17 Ekim Pazar) öğle namazına müteakip defnedilecek.

Kalem-Der'in yaptığı açıklamada "Ahmet Kalkan hocamızın cenazesi, Ataşehir Kayışdağı Aksekili Mehmet Uslu Camiinde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye/Hekimbaşı mezarlığına defnedilecektir." denildi.

Yoğun Bakımdayken Son Yazdıkları

Ahmet kalkan kardeşimizin yoğun bakımdayken en son yazdıkları:

"İslam'dan daha güzel bir inanç ve hayat görüşü olabilir mi hiç, mümkün mü? Halkın en kötü gördüğü ölümü size sevdiriyor. Hayatımız da ölümümüz âlemlerin rabbine ait. O dilemedikçe kimse ve hiçbir virüs zarar veremez. Sabır denilen nimet yaşanırsa dünyamızı da aydınlatır. Esas virüs şirk virüsüdür, o hastalarla ne kadar ilgileniyoruz. Müslümanın morali hiç mi bozulmaz? Bozulur elbet, ama hemen ayetler elinden tutar, dualar devreye girer, sabır dayanak olur ve karamsar olmadan her şeyin imtihan olduğunu hatırlar. Hepinize selam. Yoğun bakımda olsam ve en az dört gün boyunca buradasın denilse de ben iyiyim, merak edilecek bir durumum yok. Bakın biraz zorlanarak da olsa yazdığıma göre. Sevgiler..."

Kaynak: Haksöz Haber

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Yorumlar

mustafa

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Sebahattin AKYÜZ

ALLAH Rahmet eylesin cesur yürek
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