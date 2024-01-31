Ahmet Hamdi Çamlı Menemen hadisesini anlattı! 'Bir CHP tiyatrosu'
AK Parti eski Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı Youtube kanalındaki yeni yayınında Menemen hadisesini anlattı.
"Menemen'de "irtica" temalı bir tiyatro kuruldu." diyen Çamlı, 28 kişinin uydurma gerekçelerle idam edildiğini hatırlattıktan sonra şunları söyledi:
"Asteğmen Kubilay ve bekçi Şevki ile bekçi Hasan da şehit edildi.. 84 yaşında olması dolayısıyla, Esad Erbili hocamızı idam edemedilerse de hastanede iğne ile öldürdüler.
Seyyid mücahid Esad Erbili Hocamızı şehadetinin 93. yılında rahmetle yâd ediyorum..!"