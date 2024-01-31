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Gündem Ahmet Hamdi Çamlı Menemen hadisesini anlattı! 'Bir CHP tiyatrosu'
Gündem

Ahmet Hamdi Çamlı Menemen hadisesini anlattı! 'Bir CHP tiyatrosu'

Yeniakit Publisher
2024-01-31 23:18:00 - 2024-02-01 00:05:02

AK Parti eski Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı Youtube kanalındaki yeni yayınında Menemen hadisesini anlattı.

"Menemen'de "irtica" temalı bir tiyatro kuruldu." diyen Çamlı, 28 kişinin uydurma gerekçelerle idam edildiğini hatırlattıktan sonra şunları söyledi:

"Asteğmen Kubilay ve bekçi Şevki ile bekçi Hasan da şehit edildi.. 84 yaşında olması dolayısıyla, Esad Erbili hocamızı idam edemedilerse de hastanede iğne ile öldürdüler.

Seyyid mücahid Esad Erbili Hocamızı şehadetinin 93. yılında rahmetle yâd ediyorum..!"

Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Ahmet Hamdi Çamlı nereli, kaç yaşında?
Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Ahmet Hamdi Çamlı nereli, kaç yaşında?

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