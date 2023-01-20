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Medya Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par’dan ‘Mansurculuk’ çıkışı! Açtı ağzını, yumdu gözünü
Medya

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par’dan ‘Mansurculuk’ çıkışı! Açtı ağzını, yumdu gözünü

Ciner Grubu’nun, adı cumhurbaşkanlığı adaylığıyla anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı desteklediğine dair haberler yayımlayan Oda TV’ye çıkışan Habertürk yazarı Kübra Par, iddialara bugünkü yazısında yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 18:52:00 -
Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par’dan ‘Mansurculuk’ çıkışı! Açtı ağzını, yumdu gözünü

Ciner Grubu’nun, adı cumhurbaşkanlığı adaylığıyla anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı desteklediğine dair haberler yayımlayan Oda TV’ye çıkışan Habertürk yazarı Kübra Par, iddialara bugünkü yazısında yanıt verdi.

Oda TV’nin ‘açıktan yazmasa da’ Ciner Grubu’nun Yavaş’ı desteklediğini iddia eden haberlerine Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par şöyle yanıt verdi: “Ortada ne böyle kurumsal bir tavır ne de köşe yazarlarına dikte edilmiş bir telkin söz konusu. Hatta Habertürk yazarları arasında bu konularda bambaşka fikirler beyan edenler var.”

Mansur Yavaş’ın HDP anketleri

Yazılarında sadece Mansur Yavaş hakkındaki anketleri paylaştığını kaydeden Par, “Kendi adıma şunu açıkça söyleyebilirim ki; Yavaş’ın adını geçirdiğim yazılarda sadece aylardır kamuoyuna açıklanan anketlere ve Türkiye’nin sağ seçmen ağırlıklı sosyolojisine atıf yapıyorum” dedi.

Kendini Mansur Yavaş ideolojisine yakın hissetmediğini belirten Par, şunları kaydetti: “‘Mansurcu’ olmadığım gibi ‘İmamoğlucu’, ‘Kılıçdaroğlucu’ veya ‘Erdoğancı’ da değilim.”

 

 

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