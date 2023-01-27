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Medya Ahmet Hakan'ın yengesi coştu! Sakın tutmayın Kübra bacıyı
Medya

Ahmet Hakan'ın yengesi coştu! Sakın tutmayın Kübra bacıyı

HaberTürk yazarı Kübra Par, "Edindiğim kulis bilgisine göre Sayın Akşener aday belirleme sürecinde halkın görüşünün sorulmasının bir kriter olmasını masaya getirmiş. Bu durum 'Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşti' tezini çürütüyor." düşüncesini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 16:56:00 -
Ahmet Hakan'ın yengesi coştu! Sakın tutmayın Kübra bacıyı

HaberTürk yazarı Kübra Par, "Edindiğim kulis bilgisine göre Sayın Akşener aday belirleme sürecinde halkın görüşünün sorulmasının bir kriter olmasını masaya getirmiş. Bu durum 'Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşti' tezini çürütüyor." düşüncesini dile getirdi.

Ahmet Hakan'ın yengesi Par yazısında, "Yani CHP’den gelen tüm baskılara rağmen İYİ Parti Lideri pozisyonunu koruyor. Bugüne kadar hep "kazanacak aday" vurgusu yapmıştı, şimdi de bu kritik süreçte halkın iradesinin karara yansıtılmasını istiyor. Bunun sebebi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ön yargılı bir biçimde karşı olması değil, sahadan gelen çağrılara kulak vermesi." ifadesini kullanarak Akşener yalakalığına soyundu. 

Hık deyicinin pık deyicisi Par, şunları kaydetti:

"Meral Hanım bunu daha önce seçmenin kendisine yüklediği bir sorumluluk olarak tarif etmişti. Tabii mühim olan bunun yönteminin ne olacağı… Maalesef bizde ABD’deki ön seçimler gibi bir sistem yok. Anketler ise yeterince güvenilir değil. Partiler sahaya inip oradan aldıkları izlenimi genel merkeze mi yansıtacak? 6'lı Masa geniş katılımlı bir anket mi yaptıracak? ya da her parti kendi anketini mi masaya getirecek? Dahası CHP, Kılıçdaroğlu’nun adaylığında ısrarcı olmayı sürdürürse düğüm nasıl çözülecek? Önümüzdeki günlerde bu sorulara yanıt arayacağız."

 

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