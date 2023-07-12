  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hesabına 716 bin lira yerine 716 bin dolar yatan Suriyeli bakın ne yaptı! Annesi çılgına döndü

Zelenskiy'in o halini görenler dondu kaldı... Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!

Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Son dakika uyarısı yapıldı: Beş parasız kalabilirsiniz

Hepsi satışa çıkıyor! TOKİ’den 42 ilde yeni konut fırsatı

Google, Fetoş'un mesleğini açıkladı! Bu haber başka yerde yok

iPhone fiyatına arsa sahibi olabilirsiniz! Resmen satışa çıktı

İslam Memiş saat verip uyardı! Bu saatten sonra dolar, gram altın ve gümüş…

Rusya'dan Batı'ya gözdağı, o karar: Büyük bir deprem geliyor! Lavrov'dan Ukrayna savaşı açıklaması şaşırttı

Bu mahallede vatandaşlar günlerdir uyku yüzü görmedi! Binaların içinden ses geliyor, mezarlar oynuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Başbakanı ile koltuğundan kalkmadan tokalaştı, sosyal medya yıkıldı
Medya Ahmet Hakan'ı çılgına çeviren durum! Hâlâ açıklanmamasına isyan etti
Medya

Ahmet Hakan'ı çılgına çeviren durum! Hâlâ açıklanmamasına isyan etti

Yeniakit Publisher
2023-07-12 16:31:00 -
Ahmet Hakan'ı çılgına çeviren durum! Hâlâ açıklanmamasına isyan etti

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidarın başlattığı Türkiye Tek Yürek kampanyasına vaatte bulunup ödeme yapmayanların isimlerinin açıklanması çağrısı yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidarın başlattığı Türkiye Tek Yürek kampanyasına vaatte bulunup ödeme yapmayanların isimlerinin açıklanması çağrısı yaptı. 

Hakan, yazısında, şunları kaydetti:

"Depremin ardından düzenlenen “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında vaat edilen para ile yatırılan para arasındaki fark ne kadar? Son durum nedir?

Bu konuda çeşitli spekülasyonlar var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

5 Temmuz itibarıyla son durum şöyle: Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen paranın miktarı: 115.1 milyar TL

Türkiye Tek Yürek kampanyasında nakit olarak yatırılan paranın miktarı: 85.248.189.877 TL

Arada yaklaşık 30 milyar liralık bir fark var. Taahhüt edip de yatırmayanlar kimler? Keşke açıklansa da öğrensek." 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23