Ahmet Hakan'ı çılgına çeviren durum! Hâlâ açıklanmamasına isyan etti

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidarın başlattığı Türkiye Tek Yürek kampanyasına vaatte bulunup ödeme yapmayanların isimlerinin açıklanması çağrısı yaptı.

Hakan, yazısında, şunları kaydetti:

"Depremin ardından düzenlenen “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında vaat edilen para ile yatırılan para arasındaki fark ne kadar? Son durum nedir?

Bu konuda çeşitli spekülasyonlar var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

5 Temmuz itibarıyla son durum şöyle: Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen paranın miktarı: 115.1 milyar TL

Türkiye Tek Yürek kampanyasında nakit olarak yatırılan paranın miktarı: 85.248.189.877 TL

Arada yaklaşık 30 milyar liralık bir fark var. Taahhüt edip de yatırmayanlar kimler? Keşke açıklansa da öğrensek."