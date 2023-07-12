Ahmet Hakan'ı çılgına çeviren durum! Hâlâ açıklanmamasına isyan etti
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidarın başlattığı Türkiye Tek Yürek kampanyasına vaatte bulunup ödeme yapmayanların isimlerinin açıklanması çağrısı yaptı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidarın başlattığı Türkiye Tek Yürek kampanyasına vaatte bulunup ödeme yapmayanların isimlerinin açıklanması çağrısı yaptı.
Hakan, yazısında, şunları kaydetti:
"Depremin ardından düzenlenen “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında vaat edilen para ile yatırılan para arasındaki fark ne kadar? Son durum nedir?
Bu konuda çeşitli spekülasyonlar var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
5 Temmuz itibarıyla son durum şöyle: Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen paranın miktarı: 115.1 milyar TL
Türkiye Tek Yürek kampanyasında nakit olarak yatırılan paranın miktarı: 85.248.189.877 TL
Arada yaklaşık 30 milyar liralık bir fark var. Taahhüt edip de yatırmayanlar kimler? Keşke açıklansa da öğrensek."