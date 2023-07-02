  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan’dan yerel seçim bombası! "AK Parti için tek tehlike bu" deyip duyurdu! "Bu, hayatlarının hatası olur"
Medya

Ahmet Hakan’dan yerel seçim bombası! "AK Parti için tek tehlike bu" deyip duyurdu! "Bu, hayatlarının hatası olur"

Yeniakit Publisher
2023-07-02 13:12:00 - 2023-07-02 13:56:02
Ahmet Hakan’dan yerel seçim bombası! "AK Parti için tek tehlike bu" deyip duyurdu! "Bu, hayatlarının hatası olur"

Siyasetin yeni gündemi 2024 yerel seçimleri ve büyükşehir belediyelerin kazanma planları üzerine kurulu... Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 2024 Belediye seçimleri için partilere seçim tüyoları verip AK Parti'yi de uyardı...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yerel seçimler için “Her şey için çok erken. Çok keskin hükümler vermekten kaçınmak gerekir. 9 ayda çok şey olur, 9 ayda çok şey değişir” uyarı yaptı. 

HDP’nin her ilde aday çıkarma kararının da değişebileceğine işaret eden Hakan, İyi Parti’deki yüksek tansiyon için de “Tek bir nedeni var: Esaslı bir pazarlık yürütmenin yolunu açmak” dedi.

AK Parti için tek bir tehlike var

“AK Parti açısından tek bir tehlike var” diyen Hakan, “Nasıl olsa bunlar birleşmeyecekler. İşimiz kolay. İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin çantada keklik’ yaklaşımı içine girmek. Olaya böyle yaklaşırlarsa hayatlarının hatasını yapmış olur AK Partililer" diyerek uyardı.

Muhalif seçmeni artık o söz korkutmuyor

Ahmet Hakan, “Bir de şöyle bir şey var: Erdoğan karşıtlığı üzerinden birleşmenin büyüsü kaçtı. ‘Ama AK Parti kazanır... Ama Erdoğan kazanır...’ cümleleri, artık o kadar da korkutucu olamıyor. Korkutucu olamıyor çünkü muhalif seçmen, ‘Ama AK Parti kazanır... Ama Erdoğan kazanır’ yaklaşımının muhalefet partilerindeki değişimin önünü tıkadığını fark etti” diye yazdı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ümit Özdağ'dan şuursuz ve çirkin provokasyon! Sen ne diyorsun be adam
Ümit Özdağ'dan şuursuz ve çirkin provokasyon! Sen ne diyorsun be adam

Siyaset

Ümit Özdağ'dan şuursuz ve çirkin provokasyon! Sen ne diyorsun be adam

Binali Yıldırım, ailesiyle birlikte yaptırdığı camiyi açtı! Açılıştaki o isim şaşırttı
Binali Yıldırım, ailesiyle birlikte yaptırdığı camiyi açtı! Açılıştaki o isim şaşırttı

Gündem

Binali Yıldırım, ailesiyle birlikte yaptırdığı camiyi açtı! Açılıştaki o isim şaşırttı

Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler
Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler

Siyaset

Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler

Site aidatları ile ilgili flaş gelişme! Aman dikkat
Site aidatları ile ilgili flaş gelişme! Aman dikkat

Gündem

Site aidatları ile ilgili flaş gelişme! Aman dikkat

Doblo, artık Türkiye'nin beka sorunudur
Doblo, artık Türkiye'nin beka sorunudur

Medya

Doblo, artık Türkiye'nin beka sorunudur

Şu din cahiline bakın! Kurbanla ilgili öyle bir şey dedi ki... Şok olacaksınız
Şu din cahiline bakın! Kurbanla ilgili öyle bir şey dedi ki... Şok olacaksınız

Medya

Şu din cahiline bakın! Kurbanla ilgili öyle bir şey dedi ki... Şok olacaksınız

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23