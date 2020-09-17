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Gündem Ahmet Hakan'dan yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye bombardıman: Sen artık tüm toplum açısından...
Gündem

Ahmet Hakan'dan yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye bombardıman: Sen artık tüm toplum açısından...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dün yaşlı bir adamı dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan şarkıcı Halil Sezai'yi topa tuttu. Hakan, bugünkü köşe yazısının bir kısmında Halil Sezai için, "Sen artık tüm toplum açısından, kendisini savunamayacak yaşlı bir adamın evini basmaya iki çam yarmasıyla birlikte giden, delikanlılıktan hayli uzak bir adamsın" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:50:00 -
Ahmet Hakan'dan yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye bombardıman: Sen artık tüm toplum açısından...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan şarkıcı Halil Sezai'yi ağır sözlerle eleştirdi.

Bugünkü köşe yazısının bir kısmında Türkiye kamuoyuna bomba gibi düşen olayı değerlendiren Ahmet Hakan, yazısına "Sen bittin Halil Sezai" başlığıyla giriş yaptı.

"Mağara adamı konumuna düştün"

Halil Sezai'nin tüm Türkiye tarafından “İncir Reçeli” diye oynadığı filmlerle değil de yaşlı bir adama yönelik uyguladığı şiddet görüntüleriyle hatırlanacağını belirten Ahmet Hakan, şarkıcının bu olayla birlikte, “Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştüğünü ifade etti.

"Magandanın en önde gidenisin"

Yazısının devamında Halil Sezai'nin öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gideni olduğunu da belirten Ahmet Hakan, şarkıcının normal zamanlarda kadın hakları konusunda fiyakalı duyarlar kasan ama bulduğu ilk fırsatta gerçek yüzünü gösteren bir riyakâr olduğunu yazdı.

"Delikanlılıktan hayli uzaksın"

Şarkıcının sanat piyasalarında “Hayal kırıklığı”, “Aman dileyene el kaldıran tip”, “Romantizmin yüz karası” olarak anılacağını da belirten Ahmet Hakan, Halil Sezai'nin bu olay sonrası artık tüm toplum açısından, kendisini savunamayacak yaşlı bir adamın evini basmaya iki çam yarmasıyla birlikte giden, delikanlılıktan hayli uzak bir adam olduğunu ifade etti.

"Şiddete bin bir mazeret üretmişsin"

Şarkıcının dayak skandalına ilişkin yaptığı açıklamayı okuduğunu da belirten Ahmet Hakan, "Şiddete bin bir mazeret üretmişsin. Şiddetin mazereti olmaz Halil Sezai." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hamdi Boyacıoğlu

Bilhassa Ezana ve kişiye ayrıca küfür ve hakaret var videoda. suç duyurusunda bulunalım dikkate alınmamış adalet.gov.tr istanbulcbs adresine mail. Rızaen lillah.
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konyalı

Ahmet Hakan çoşkun kapalı bir otoparkta ak parti gençlik kollarından dayak yiyen zat değil mi?
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