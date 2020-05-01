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Gündem

Ahmet Hakan'dan ters köşe olanlara: İşte böyle ortada kalıverirsin

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, "Yerel seçimlerden önce Temel Karamollaoğlu bazılarına amma sempatik geliyordu ha!... Son tartışmada Temel Bey, Diyanet İşleri Başkanı’na destek çıkıverince Temel Bey’e sempati besleyenler de neye uğradıklarını şaşırdılar. Seninle aynı dünya görüşünü paylaşmayan siyasetçiden kendine sevimli bir maskot çıkarmaya kalkarsan... İşte böyle ortada kalıverirsin." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:22:00 - 2020-05-01 11:25:00
Ahmet Hakan'dan ters köşe olanlara: İşte böyle ortada kalıverirsin

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, Saadet Partisi'nin CHP, İYİ Parti ve Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin oluşturduğu Zillet İttifakı'nın içinde yer almasına değinerek, "Sevimli bir 'Temel Reis' vardı, ne oldu ona?" diye sordu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, solak kesimin 'eşcinsel sapkınlık' ile ilgili sözleri nedeniyle hedef aldığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili olarak "Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanı'na saldırmayı doğru görmüyoruz" demişti.

Bunun üzerine Ahmet Hakan, "Yerel seçimlerden önce Temel Karamollaoğlu bazılarına amma sempatik geliyordu ha! 'Temel Dede' diyorlardı... 'Temel Reis' diyorlardı... 'Bilge lider' falan bile diyen oluyordu. Son tartışmada Temel Bey, Diyanet İşleri Başkanı’na destek çıkıverince... Temel Bey’e sempati besleyenler de neye uğradıklarını şaşırdılar." diye yazdı.

"Sırf Erdoğan'dan oy tırtıklayacak diye..."

Ahmet Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"E birader, sırf 'Tayyip Erdoğan’dan oy tırtıklayacak' diye... Tamamen taktiksel olarak... Seninle aynı dünya görüşünü paylaşmayan siyasetçiden kendine sevimli bir maskot çıkarmaya kalkarsan... İşte böyle ortada kalıverirsin."

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Yorumlar

elazığlı

Mollanın chp,hdp ve pkk'dan farkı yoktur, diyanet işleri başkanını müslümanları aldatmak için yapmıştır. dünyada 3 türlü insan yaşar; müslümanlar,kafirler ve münafıklar, Allah (cc) indinde en alçağı münafıklardır, mollada münafıkın hasıdır.
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Bozok

Hic bir sosyal demokrat siyasi görüşünden taviz vermez. Temel aksener. Davuto ve babacan abd. Gul iyi dusunsun. Erdogani sevmeyebilirler ama gecmislerini iyi dusunsunler. Sonra oyle bir sosyal demokrat tokati yerlerki osmanli tokadi zannederler.
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