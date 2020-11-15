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Gündem Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?
Gündem

Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC) açılışında Türkiye'yi şikayet ettiği kötü İngilizce konuşmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:57:00 -
Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?

Kötü İngilizcesi ile Türkiye’den şikayetçi olan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir tepki de Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan geldi.

Hakan, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu'na şöyle tepki gösterdi:

"Uluslararası Siyasal İletişimciler Derneği’nin konferansına bir videoyla katılmış Ekrem İmamoğlu. Almış arkasına camili bir İstanbul manzarası... İngilizce bir konuşma yapmış. Baştan sona Türkiye’nin demokratik açıdan eleştirildiği bir konuşma...

- İngilizce konuşması mesele oldu. Türkçe konuşsaydı diyenler var.

- İngilizcesi mesele oldu. Berbat diyenler var.

- Sözleri mesele oldu. Siyasal bildiri gibi diyenler var.

- Konuştuğu platform mesele oldu. Türkiye’yi şikâyet ediyor diyenler var. Ne gerek vardı bu türden meseleler çıkarmaya Ekrem Başkan?”

Ahmet Hakan, tepkisine şöyle devam etti:

"Ne gerek vardı kendi taraftarlarının bile yadırgadığı böyle tür bir girişime? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için falan yapıyorsan bunu... Adaylığın yolunun İstanbul’a yapacağın eşsiz ve kalıcı hizmetten geçtiğini kaç kere söyleyeceğiz? Cumhurbaşkanı olmak istiyorsan... Cumhurbaşkanlığı’na değil İstanbul’a odaklanıp yoğunlaşmalısın. Başka bir şeye değil."

 

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