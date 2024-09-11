Ahmet Hakan'dan şok Engin Polat iddiası! Korkarım Dilan'a bunu yapabilir
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Dilan Polat'ın sosyal medyadaki tutumları nedeniyle Engin Polat'ın rahatsız olduğunu dile getirdi. Hakan, Dilan'ın gösteriş merakının Engin’in sabrını taşırabileceğini belirtti. Bu gerilimin, sonunda Engin’in Dilan’ı kapı dışarı etmesiyle sonuçlanabileceğini öne süren Ahmet Hakan, şunları kaydetti:
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Dilan Polat'ın sosyal medyadaki tutumları nedeniyle Engin Polat'ın rahatsız olduğunu dile getirdi. Hakan, Dilan'ın gösteriş merakının Engin’in sabrını taşırabileceğini belirtti. Bu gerilimin, sonunda Engin’in Dilan’ı kapı dışarı etmesiyle sonuçlanabileceğini öne süren Ahmet Hakan, şunları kaydetti:
"Şımarıklığın başlarına ne türden işler açtığının bir tek Engin farkında sanırım.
*
Çünkü Engin’den Dilan’a yönelik mesajlar hep şöyle:
*
- Sosyal medyadan uzak dur.
- Paylaşım yapma.
- Sakin ol.
- Sessiz kal.
- Bırak o telefonu elinden.
Falan.
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Fakat Dilan, şımarık ve küstah gösterişçiliği bir tür varoluş nedeni haline getirdiğinden.
Duramıyor. Dayanamıyor. Uzak kalamıyor.
Gösteriş yapmadığı zamanlarda yaşamdan tat alamıyor.
Ferrari’sini göstermezse Ferrari sahibi olduğunun zevkini çıkaramıyor.
(...) Bu gerilim Engin’in Dilan’a kapıyı kapatmasıyla sonuçlanabilir. (...)"
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