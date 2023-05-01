Ahmet Hakan’dan şok “Bayraktar” fırçası

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile girdiği polemiği eleştirdi.

Hakan, bugünkü yazısında söz konusu polemiği, "kampanya sürecinin en büyük yanlışı" olarak nitelendirdi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanya sürecinde yaptığı en büyük yanlış, Bayraktar’la giriştiği polemik oldu.

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Oysa Kılıçdaroğlu’nun bu konuda söylemesi gereken tek şey vardı:

'SİHA’lar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan’ın damadıymış! Umurumda değil. Destekleyeceğim.'

Bunu söyleyen bir aday oldu mesela.

Muharrem İnce, geçen gün konuya tam olarak bu cümlelerle girdi.

Yani asıl Kılıçdaroğlu’nun yapması gerekeni Muharrem İnce yapmış oldu."