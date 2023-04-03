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Medya Ahmet Hakan'dan Saadetçileri yerinden hoplatacak yazı
Medya

Ahmet Hakan'dan Saadetçileri yerinden hoplatacak yazı

Yeniakit Publisher
2023-04-03 12:45:00 -
Ahmet Hakan'dan Saadetçileri yerinden hoplatacak yazı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Rahmetli Erbakan’ın sık tekrarladığı bir söz vardır: Hak gelecek, batıl zail olacak" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu Saadet Partililerin eksik doktrine ettiğini belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Rahmetli Erbakan’ın sık tekrarladığı bir söz vardır: Hak gelecek, batıl zail olacak" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu Saadet Partililerin eksik doktrine ettiğini belirtti. 

"Hak geldi, batıl zail oldu"nun Erbakan Hoca’nın bulduğu bir söz değil, ayet olduğunu hatırlatan Hakan, şunları kaydetti: 

"Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi iftarında şöyle demiş:

*
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“Rahmetli Erbakan’ın sık tekrarladığı bir söz vardır: Hak gelecek, batıl zail olacak.”

*

Doğrudur.

Erbakan Hoca sık tekrarlardı bu sözü. Hatta Millî Gazete’nin logosunun altında da bu söz vardır.

*

Ama bu söz, Erbakan Hoca’nın bulduğu bir söz değildir.

Kuran’da geçer. Yani ayettir.

*

İsra Suresi’nin 81. ayeti şöyledir:

*

“De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.”

*

Saadet Partisi yönetimine sesleniyorum:

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nu eksik doktrine ediyorsunuz. Yapmayın böyle."

 

4
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Yorumlar

hüdayi

SAADETİN SOLCULARI mutlu musunuz? Mayısı bekleyin hele bişey deneyeceğiz, korkmayın sizin üzerinizde denemeyeceğiz, solcu sevmiyoruz biz.

Ziyarerçi

Chp nin Türkiye'de ki bütün cemaatleri tecavüz ile suçlayıp, iktidar olduklarında kapatacaklarını açıkladığı cemaatler arasında Süleymancıların adı neden yok?
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