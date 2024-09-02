Ahmet Hakan’dan Özgür Özel’e çok sert tepki: “Leş üsluplu konuşmayı onurlandırmak” da neyin nesi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu’nun ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ağırlanmasını eleştirdi.

“Özgür Özel’in serbest kaldıktan sonra bu şahsı, CHP’nin bir etkinliğinde ‘onur konuğu’ olarak ağırlamasına ne demeli?” diyen Hakan, “Bu leş üsluptan bir ‘Atatürk kızı’ çıkarmak, en başta Atatürk’e haksızlık değil mi? Atatürk’ün kızı, böyle leş bir üslupla mı konuşur?” diye yazdı.

Hakan, “Tutuklamaya karşı çıkmak ile leş üsluplu konuşmayı onurlandırmak arasında bir çizgi var. Öyle ipincecik bir çizgi de değil, kapkalın bir çizgi!” diyerek Özel’i eleştirdi.

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