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Gündem

Ahmet Hakan’dan Ömer Döngeloğlu mesajı!

Ahmet Hakan, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu için yazı kaleme aldı. Hakan, "Ömer Döngeloğlu Hoca’yı çok genç yaşta maalesef koronavirüse kurban verdik. “Önden Gidenler”i çok samimi biçimde anlatırdı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:49:00 -
Ahmet Hakan’dan Ömer Döngeloğlu mesajı!

Koronavirüs teşhisiyle tedavi gören İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Başakşehir Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Döngeloğlu’nun cenazesi Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ne defnedildi.

Ahmet Hakan ise 'Şevki Yılmaz ile Nihat Hatipoğlu arasında' diye tanımladığı Döngeloğlu için yazdığı veda yazısında, hayatını kaybeden İlayiyatçı'nın programının ismini hatırlatarak "Önden gidenlerden oldu yani" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın veda yazısı şöyle:

Samimi bir ekran vaizi: Ömer Döngeloğlu

Arada mesajlaşırdık kendisiyle... Karşılıklı hürmetimiz vardı birbirimize...

Vaaz tekniği ve hitap biçimi açısından Şevki Yılmaz ile Nihat Hatipoğlu arasında bir yerdeydi. Ama insani boyutu bambaşkaydı. Her zaman iyiye, güzele yönlendirirdi...

“Önden Gidenler”i çok samimi biçimde anlatırdı.

En son vaazında...

Sokaklardaki kedilerin ve köpeklerin savunuculuğunu yapmıştı.

Ama ne savunma!

Köpekleri zehirleyenlere, kedilere zulmedenlere Allah’ın adaletini hatırlatıyor, öteki dünyada bunun hesabını vereceklerini haykırıyordu.

Ömer Döngeloğlu Hoca’yı çok genç yaşta maalesef koronavirüse kurban verdik. Önden gidenlerden oldu yani.

Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.

Ve buradan kendisine sesleniyorum:

Sokaklardaki kediler, sokaklardaki köpekler senden razıdırlar Ömer hocam... Onların yüzü suyu hürmetine inşallah cennete gideceksin.

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