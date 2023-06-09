Ahmet Hakan’dan olay sözler! İmamoğlu, bu saatten sonra oturup ağlar artık

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "bayrak açtığı" yorumları yapılan ve CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı düşünülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "işinin çok zor olduğunu" savundu.

Hakan, yazısında Kılıçdaroğlu ile ilgili şu yorumları yaptı:

“Yenilgilere rağmen koltuğu koruyabilmekte üstüne yok. Rakiplerini çaktırmadan ekarte etmekte kimse eline su dökemez. Parti içinde ipleri elinde tutmakta tam bir sihirbaz. Müthiş bir soğukkanlılıkla yenilginin hasarını atlatmakta ordinaryüs profesör. Hırstan arınmış bir imaj çizmekte büyük usta. Parti içi / ittifak içi oyun planları kurmakta suya götürür, susuz getirir.

Bu işlerin acemisi olan Ekrem İmamoğlu’nun işi işte bu yüzden çok zor.”

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