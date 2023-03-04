Ahmet Hakan'dan olay sözler! Çarşı çok fena karışacak

"Meral Akşener, çarşıyı öyle bir karıştırdı ki... Bir çarşı, ancak bu kadar karışabilirdi" diyen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, muhalefette bundan sonra hangi gelişmelerin olacağını tahmin etti.

Hakan, "Masa’nın iki önemli ayağından biri olan İYİ Parti, artık Masa’da değil. Geriye kalanlarla Masa olmaz. Bu nedenle Masa olayı, artık bitmiştir" dediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Meral Akşener, çarşıyı öyle bir karıştırdı ki...

Bir çarşı, ancak bu kadar karışabilirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Siyasette bütün kartlar yeniden dağıtılıyor.

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Toz duman arasında manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:

- MASA YIKILDI: Masa’nın iki önemli ayağından biri olan İYİ Parti, artık Masa’da değil. Geriye kalanlarla Masa olmaz. Bu nedenle Masa olayı, artık bitmiştir.

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- HDP’Lİ İTTİFAK: Öyle anlaşılıyor ki... Kartlar, yeniden dağılacak. Belki de CHP, artık HDP ile açıktan ittifak kuracak.

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- CHP’YE İKİ BOMBA: Akşener, masayı dağıtmakla kalmadı. CHP’nin içine de İmamoğlu ve Yavaş bombalarını attı.

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- NE YAPACAKLAR: İmamoğlu ve Yavaş, Meral Akşener’in teklifini kabul etseler dahi eski pırıltılarından çok şey eksilmiş olacak.

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- ERDOĞAN’A YARAR: Çarşının karışması, kim ne derse desin, en çok Erdoğan’a yarayacak. Sırf bu karambol bile muhalefetin imajına büyük darbe vurmuş oldu.

AKŞENER’LE İLGİLİ SORU İŞARETLERİ

- Madem Masa’yı devirecekti, ne diye “Ortak Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” cümlesinin altına imza attı?

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- Ortak bir anlayışa ulaşmadan “Ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” cümlesinin altına imza atmak, nasıl bir şeydir?

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- Madem Kılıçdaroğlu’nun adaylığını benimsemeyecekti... Bunu aylardır adaylığını açıkça belli eden Kemal Bey’e neden açıkça söylemedi?

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- İmamoğlu ve Yavaş, teklifini kabul etmezse... Nasıl bir yol izleyecek? Ayrı bir aday mı çıkaracak? Kendisi mi aday olacak?

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- Parti tabanı, Akşener’in bu çıkışının ne kadar arkasında duracak? Parti tabanı, bu çıkışla ilgili nasıl bir yaklaşım içinde olacak?"