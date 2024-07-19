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Medya Ahmet Hakan'dan, olay "FETÖ" ve "Erdoğan" yazısı! "Net cevabım şudur" diyerek tüm Türkiye'ye böyle duyurdu
Medya

Ahmet Hakan'dan, olay "FETÖ" ve "Erdoğan" yazısı! "Net cevabım şudur" diyerek tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-19 16:50:00 -
Ahmet Hakan'dan, olay "FETÖ" ve "Erdoğan" yazısı! "Net cevabım şudur" diyerek tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, FETÖ'nün ancak Tayyip Erdoğan tarafından bitirilebileceğini yazdı. Hakan, Erdoğan'ın dinle olan güçlü bağının, FETÖ'nün elini kolunu bağladığını belirtti. Erdoğan'ın din üzerinden ajitasyon yapmalarına izin vermediğini vurgulayan Hakan, başka bir liderin bu başarıyı elde edemeyeceğini ifade etti. Yazısında, Türkiye'nin FETÖ belasından Erdoğan sayesinde kurtulduğunu söyleyen Hakan, şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, FETÖ'nün ancak Tayyip Erdoğan tarafından bitirilebileceğini yazdı. Hakan, Erdoğan'ın dinle olan güçlü bağının, FETÖ'nün elini kolunu bağladığını belirtti. Erdoğan'ın din üzerinden ajitasyon yapmalarına izin vermediğini vurgulayan Hakan, başka bir liderin bu başarıyı elde edemeyeceğini ifade etti. Yazısında, Türkiye'nin FETÖ belasından Erdoğan sayesinde kurtulduğunu söyleyen Hakan, şunları kaydetti:

"Üç gündür şunu düşünüyorum:

*

İktidarda dinle, inançla ilişkisi Erdoğan gibi olmayan herhangi bir lider olsaydı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ bitirilebilir miydi?

*

Net cevabım şudur:

Bitirilemezdi.

*

Erdoğan’ın dinle, inançla kurmuş olduğu güçlü bağ, FETÖ gibi dini kullanan bir örgütün elini kolunu bağladı.

- Din, iman, Kuran, ezan diyerek Erdoğan’a karşı bayrak açamadılar.

- İnanmış kitleleri arkalarına alacak argümanları piyasaya sunamadılar.

- Din üzerinden ajitasyon yapmaya imkân bulamadılar.

- “Dindar olduğumuz için bize bunlar yapılıyor” diyemediler.

*

Erdoğan dışındaki başka bir siyasi aktöre karşı bütün bunları yapma imkânı bulabilirlerdi.

Ve Türkiye, “Fetullah belası”ndan kolay kolay kurtulamazdı. (...)"

 

 

 

 

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