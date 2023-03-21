Ahmet Hakan'dan olay "Fatih Erbakan" iddiası! Resmen yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, seçimlere hiçbir ittifaka dahil olmadan girme kararı alan Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.

"Hiçbir ittifakta yer almayıp tek başına seçime girme kararı, Fatih Erbakan açısından rasyonel bir karar değil. Eğer son anda rasyonalite devreye girerse Fatih Erbakan masaya dönebilir" diyen Hakan, özetle şunları kaydetti:

"Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’ndan 20 milletvekili istemiş. Seçilecek yerden 20 milletvekili.

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Yüzde 7.5 oy alan bir partinin alabileceği milletvekili sayısı bu. Oysa Yeniden Refah’ın anketlerdeki oyu yüzde 1.5.

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Talep kabul edilmemiş.

Ve o da seçime ayrı olarak girme kararı almış.

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Hiçbir ittifakta yer almayıp tek başına seçime girme kararı, Fatih Erbakan açısından rasyonel bir karar değil.

Eğer son anda rasyonalite devreye girerse Fatih Erbakan masaya dönebilir."