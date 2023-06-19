Ahmet Hakan’dan olay Erdoğan sözleri! Bunu yaparsa...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var" sözlerini değerlendirdi.

Hakan, yazısında, "Siz Erdoğan’ın yerinde olsanız böyle bir ihtiyaca işaret eder misiniz? Sizi bilmem ama ben Erdoğan’ın yerinde olsam etmem. Bulmuşum mis gibi muhalefeti, bırakırım böyle yollarına devam etsinler, bir 25 yıl daha iktidar garanti" yorumunu yaptı.

Hakan, seçimlerin ardından CHP'den istifa ettiğini açıklayan, CHP'deyken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen eski milletvekili Abdüllatif Şener için de şu ifadeleri kullandı:

“Öyle korkunç, öyle inanılmaz bir şey yaptı ki Abdüllatif Şener, insanlığa duyduğum itimadı sarstı. Abdüllatif Şener’in CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na yaptığı şeyden sonra... Artık insanlara güven duyamıyorum. Yüzüme gülen herkesin arkadan bir işler çevirdiği paranoyasına kapılıyorum. Kafamda sürekli bin adet 'acaba' dolaşıyor. Sanki her an ihanete uğrayacakmışım gibi tetikte dolaşıyorum. İyilik yaparken resmen korkar oldum. Kimseyle yola çıkamaz, sırrımı kimselere veremez hale geldim.”

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