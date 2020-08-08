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Ahmet Hakan'dan olay 'dolar' yorumu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, doların yükselişinden medet uman muhalefete tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 20:04:00 -
Ahmet Hakan'dan olay 'dolar' yorumu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün yayınlanan yazısında doların yükselişinden medet uman muhalefete tepki gösterdi.

"Doların yükselmesinden korkmayı, şikâyet etmeyi, endişelenmeyi, ürkmeyi anlarım. Herkesin buna hakkı var. Fakat şunları asla anlamam, anlayamam: Doların yükselmesinden siyasi çıkar ummayı... 'Yaşasın bize gün doğuyor' diye sevinmeyi... 'Ülke batacak, bunlar gidecek, biz geleceğiz' diye tatlı bir heyecan içinde olmayı..." ifadelerini kullanan Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Sevinen, beklentiye kapılan, tatlı heyecan içine giren muhalefete bir çift sözüm var: Sen 'Biz iktidara geldiğimizde her şey bundan daha iyi olacak' diye halkı ikna edemezsen, bu yönde bir milim bile gelişme sağlayamazsan... Dolar istediği kadar fırlasın. Yine sana yaramaz, yine sana yaramaz."

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