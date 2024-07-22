Ahmet Hakan’dan olay "Dilan Polat" çıkışı: "Hop" deyip bu uyarıyı yaptı
Ahmet Hakan, kara para aklama iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında MASAK raporunda sadece vergi suçu işlediği kanaatiyle ilgili bir yazı kaleme aldı.
Ahmet Hakan, kara para aklama iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında MASAK raporunda sadece vergi suçu işlediği kanaatiyle ilgili bir yazı kaleme aldı.
Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında “Hop! MASAK raporu, mahkeme kararı değildir. Daha savcı, sözünü söylememiştir, iddialarını savunmamıştır. Sanıkları raporlar aklamaz, tahliye etmez. Aklama ve tahliyenin tek mercisi mahkemelerdir” ifadelerini kullandı.
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