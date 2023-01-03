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Medya Ahmet Hakan'dan olay "Deniz Baykal" yazısı! Türkiye bu soruları konuşacak
Medya

Ahmet Hakan'dan olay "Deniz Baykal" yazısı! Türkiye bu soruları konuşacak

Kemal Kılıçdaroğlu-Deniz Baykal görüşmesinde, Baykal’ın, “Kızım Aslı’yı milletvekili yapın” dediği dedikodusunun ortaya atıldığını hatırlatan Ahmet Hakan, bu dedikodudan iki soru doğduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 10:54:00 -
Ahmet Hakan'dan olay "Deniz Baykal" yazısı! Türkiye bu soruları konuşacak

Kemal Kılıçdaroğlu-Deniz Baykal görüşmesinde, Baykal’ın, “Kızım Aslı’yı milletvekili yapın” dediği dedikodusunun ortaya atıldığını hatırlatan Ahmet Hakan, bu dedikodudan iki soru doğduğunu belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

 

"Kemal Kılıçdaroğlu / Deniz Baykal görüşmesinde...

Deniz Baykal’ın, “Kızım Aslı’yı milletvekili yapın” dediği dedikodusu atıldı ortalığa.

*

İki soru doğuyor buradan:

*

- SORU BİR: Demiş midir böyle bir şey Deniz Bey?

*

- SORU İKİ: Dediyse Aslı Baykal’ın böyle bir taleple ilgili yaklaşımı ne olur?

*

Her iki soruya hem Deniz Bey’in hem de Aslı Hanım’ın vereceği cevap...

Her ikisinin de kişiliklerini değerlendirmemiz için çok önemli bir ipucu olacak."

 

 

 

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