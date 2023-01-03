Ahmet Hakan'dan olay "Deniz Baykal" yazısı! Türkiye bu soruları konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu-Deniz Baykal görüşmesinde, Baykal’ın, “Kızım Aslı’yı milletvekili yapın” dediği dedikodusunun ortaya atıldığını hatırlatan Ahmet Hakan, bu dedikodudan iki soru doğduğunu belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu-Deniz Baykal görüşmesinde, Baykal’ın, “Kızım Aslı’yı milletvekili yapın” dediği dedikodusunun ortaya atıldığını hatırlatan Ahmet Hakan, bu dedikodudan iki soru doğduğunu belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
"Kemal Kılıçdaroğlu / Deniz Baykal görüşmesinde...
Deniz Baykal’ın, “Kızım Aslı’yı milletvekili yapın” dediği dedikodusu atıldı ortalığa.
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İki soru doğuyor buradan:
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- SORU BİR: Demiş midir böyle bir şey Deniz Bey?
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- SORU İKİ: Dediyse Aslı Baykal’ın böyle bir taleple ilgili yaklaşımı ne olur?
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Her iki soruya hem Deniz Bey’in hem de Aslı Hanım’ın vereceği cevap...
Her ikisinin de kişiliklerini değerlendirmemiz için çok önemli bir ipucu olacak."