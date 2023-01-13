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Medya Ahmet Hakan'dan olay Davutoğlu yazısı! Yer yerinden oynayacak
Medya

Ahmet Hakan'dan olay Davutoğlu yazısı! Yer yerinden oynayacak

Ahmet Hakan, son günlerde yaptığı açıklamalarla Halk TV'ye bile saç baş yolduran Ahmet Davutoğlu ile ilgili bomba bir yazı kaleme aldı. Hürriyet'teki köşesinde, "Davutoğlu, şimdiden yüzde 1’in altındaki oy oranıyla, yüzde 99’luk bir yük haline gelmiş durumda" ifadelerini kullanan Hakan, "Olay öyle bir yere vardı ki insan ister istemez Ahmet Davutoğlu’nun 'Gizli Reisçi' olabileceğini düşünmeden edemiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 11:32:00 -
Ahmet Hakan'dan olay Davutoğlu yazısı! Yer yerinden oynayacak

Ahmet Hakan, son günlerde yaptığı açıklamalarla Halk TV'ye bile saç baş yolduran Ahmet Davutoğlu ile ilgili bomba bir yazı kaleme aldı. Hürriyet'teki köşesinde, "Davutoğlu, şimdiden yüzde 1’in altındaki oy oranıyla, yüzde 99’luk bir yük haline gelmiş durumda" ifadelerini kullanan Hakan, "Olay öyle bir yere vardı ki insan ister istemez Ahmet Davutoğlu’nun 'Gizli Reisçi' olabileceğini düşünmeden edemiyor" dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın o yazısının ilgili bölümü:

"Ahmet Davutoğlu son günlerde acayip şeyler yapıyor.

*

Mesela şöyle şeyler:

*

- Henüz seçimi kazanmadan “Kazandığımızda şöyle olursa kriz çıkar, böyle olursa kriz çıkar” deyip duruyor.

*

- Ülkeyi altı kişi birden yöneteceklerini söyleyerek iktidar tarafının eline eşsiz bir propaganda malzemesi verip duruyor.

*

- “Altı lider imza atmadan önemli kararlar alınmayacak” diyerek seçilecek cumhurbaşkanını kukla gibi tarif edip duruyor.

*

Ve susmuyor. Hem de hiç susmuyor. Konuştukça da Halk TV’ye bile saç baş yolduruyor.

Kısacası şimdiden yüzde 1’in altındaki oy oranıyla, yüzde 99’luk bir yük haline gelmiş durumda.

*

Olay öyle bir yere vardı ki insan ister istemez Ahmet Davutoğlu’nun “Gizli Reisçi” olabileceğini düşünmeden edemiyor.

*

Sanki Erdoğan, Ahmet Davutoğlu’na...

“Ahmet. Sen şimdi bizim partiden istifa et. Aleyhimize konuşmaya başla. CHP’ye yaklaş. Güvenlerini kazan. Altılı Masa’ya gir. Sonra da masayı allak bullak edecek şeyler yap. Hadi aslanım. Göreyim seni” demiş ve Davutoğlu da görevi almış, kabul etmiş gibi.

*

Tamam. Tamam. Abartmış olabilirim.

Ama ne yapayım? Olaya başka hiçbir rasyonel izah bulamıyorum."

 

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