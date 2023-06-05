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Medya Ahmet Hakan'dan olay çıkış! Ben bu kabine için...
Medya

Ahmet Hakan'dan olay çıkış! Ben bu kabine için...

Yeniakit Publisher
2023-06-05 12:44:00 -
Ahmet Hakan'dan olay çıkış! Ben bu kabine için...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan "Eskiden kabineler açıklandığında şöyle tanımlar yapılırdı: Savaş kabinesi, restorasyon kabinesi falan. Ben bu kabine için barış ve icraat kabinesi diyorum. Bazı yönleriyle devamlılığı var bu kabinenin. Bazı yönleriyle ise eski kabineden tamamen kopuşa işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yeni bakanları açıkladı. Bakanlıklar aynı kalırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm bakanlar değişti. Dün devir teslim töreni yapıldı, yeni bakanlar görevlerine başladı. 

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise "Eskiden kabineler açıklandığında şöyle tanımlar yapılırdı: Savaş kabinesi, restorasyon kabinesi falan. Ben bu kabine için barış ve icraat kabinesi diyorum. Bazı yönleriyle devamlılığı var bu kabinenin. Bazı yönleriyle ise eski kabineden tamamen kopuşa işaret ediyor" ifadelerini kullandı. 

 

 
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