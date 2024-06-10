Ahmet Hakan’dan olay "Acun Ilıcalı" yorumu: Adamda öyle bir şeytan tüyü var ki...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Aziz Yıldırım’ın “Dominik'te 'FETÖ'cülere pasaport veriyormuş” iddiasında bulunmasıyla son günlerde gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı için “Adamda öyle bir şeytan tüyü var ki bu işten en kârlı o çıkacak gibi” yorumunda bulundu.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım hakkında “Jose Mourinho olayı komple yalan. Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi, ulaşamadılar. Anlaşma falan yok. Londra'da görüşmüşler, Mourinho da Ali Koç'a ve projelere baktı... Adam kabul etti” ifadelerini kullanmıştı. Aziz Yıldırım ise Ilıcalı hakkında FETÖ iddialarında bulunmuştu. Ilıcalı, söz konusu iddialar üzerine Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu gerginlik sürerken Ahmet Hakan dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Hakan yazısında, Ilıcalı hakkında şunları kaydetti:

“Kitleyi avucunun içine alabilecek yönleri öyle iyi biliyor ki... Kendisi aday olsa kesin kazanırdı. Özgüveni o kadar öyle tavan yapmış durumda ki... Detone olmasına rağmen marş söylüyor, söyletiyor. Olayın dinamiklerini öyle sular seller gibi ezberlemiş ki... Aziz’ci olsaydı Aziz Yıldırım başkanlıkta favori olurdu. Politik kumaşı ve diplomatik becerisi öyle yüksek ki... Kongrenin genel havasını değiştirebiliyor. Adamda öyle bir şeytan tüyü var ki... Bu işten en kârlı o çıkacak gibi.”

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