Ahmet Hakan'dan o rezilliğe çok sert tepki

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP’nin sosyal medyadan sorumlu yeni Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in seçimlerden önce yaptırdığını söylediği, "Erdoğan-kutu kola" anketini köşesine taşırken, yeni göreve getirilmesini eleştirdi.

Hakan, Erdem'in seçimden önce katıldığı bir televizyon programında, "Kendim yaptırdım bir araştırma. 2 bin 400 denekle... Parasını verdim, yaptırdım. ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz?’ diye soruldu araştırmada. Kutu kola yüzde 48,7 çıktı. Tayyip Erdoğan yüzde 35 çıktı. Bunun anlamı nedir? Kararsız vatandaş, ‘O kadar da değil. Tayyip’e oy vermem ama kutu kolaya da oy vermem’ diyor" dediğini hatırlattı.

Hakan, Erdem'in sözlerine ilişkin şu yorumu yaptı:

“Sosyal medyada çok mavrası döndü bunun. Gözümle görüp izlemesem inanmayacağım bir şey bu.

İşin en trajik tarafı şu: Seçim sonuçlarına baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu, kutu koladan biraz daha az oy almış.

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İşin en berbat tarafı ise şu: Böyle bir rezilliğin ardından Eren Erdem’in sosyal medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olması.”

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