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Medya Ahmet Hakan'dan o isme sert sözler! Siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı
Medya

Ahmet Hakan'dan o isme sert sözler! Siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 5'e inip tekrar 6'ya çıkan masanın son durumunu köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 10:55:00 -
Ahmet Hakan'dan o isme sert sözler! Siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 5'e inip tekrar 6'ya çıkan masanın son durumunu köşesine taşıdı. 

Hakan, özetle şunları kaydetti:

"Meral Akşener açısından; Siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı. Meydan okumasının arkası boş çıktı. Güvenilirlik oranı düştü. Kriz çıkarma potansiyeline sahip olduğu tescillenmiş oldu. Hem kendisini hem Masa’yı yıprattı. Lüzumsuz bir tartışmanın odağı oldu. CHP tabanından işitmediği laf kalmadı. En kötü duruma düştü. Bulunan bir formülle en kötü durumdan biraz daha iyi duruma geçmiş oldu. Kılıçdaroğlu açısından;  Bu zamana kadar binbir özenle getirdiği Masa’nın, son anda büyük bir türbülansa girmesine engel olamadı. En yakın müttefiki tarafından “kazanacak aday” olmadığı bütün dünyaya ilan edilmiş oldu. Ancak İmamoğlu / Yavaş desteğiyle kazanabileceğini kabul etmiş oldu. Yara bere aldı. Masa’da tartışarak bulacağı orta yolu, kavga dövüşle bulmuş oldu."

 
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