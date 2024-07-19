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Medya Ahmet Hakan'dan, Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen seks kasetiyle ilgili dikkat çeken çıkış: Videodaki kişi...
Medya

Ahmet Hakan'dan, Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen seks kasetiyle ilgili dikkat çeken çıkış: Videodaki kişi...

Yeniakit Publisher
2024-07-19 12:20:00 -
Ahmet Hakan'dan, Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen seks kasetiyle ilgili dikkat çeken çıkış: Videodaki kişi...

Ahmet Hakan, Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen görüntüler üzerine "Birileri Sarıgül’le temasa geçmiş. Videoyla Sarıgül’e şantaj yapmış. Talepleri karşılanmazsa videonun piyasaya sürüleceğini söylemişler." dedi ve bu konudaki tavrını "Videoyu ve içeriğini tartışmayı reddediyorum" diye özetledi.

Ahmet Hakan, Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen görüntüler üzerine "Birileri Sarıgül’le temasa geçmiş. Videoyla Sarıgül’e şantaj yapmış. Talepleri karşılanmazsa videonun piyasaya sürüleceğini söylemişler." dedi ve bu konudaki tavrını "Videoyu ve içeriğini tartışmayı reddediyorum" diye özetledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün adı kullanılarak yayınlanan görüntülerin piyasaya sürüldüğünü söyledi.

Hakan, özetle şunları kaydetti:

"CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen bir video sürüldü dün piyasaya. Yani siyaset dünyası, yepyeni bir seks kasetiyle çalkalandı. Videodaki kişi, gerçekten de Mustafa Sarıgül müdür? Videodaki diğer kişi, gerçekten de koruması mıdır? Bilmiyorum. Umurumda mı? Tabii ki değil. İşin bu kısmıyla pek ilgilenmiyorum. Mustafa Sarıgül, çok net biçimde videonun “montaj” olduğunu vurguluyor. Kriminal incelemeye başvuracaklarını söylüyor. Çıkan sonucu açıklayacaklarını belirtiyor. Ancak Sarıgül’ün açıklamasında şu vurgular da var: “Tehdit edildim. Şantaja maruz kaldım." Tehdit ve şantaj vurgularından anlıyoruz ki... Birileri Sarıgül’le temasa geçmiş. Videoyla Sarıgül’e şantaj yapmış. Talepleri karşılanmazsa videonun piyasaya sürüleceğini söylemişler. Sarıgül, taleplerini karşılamaya yanaşmamış olacak ki... Video dün piyasaya sürüldü. Siyasetçilerin yatak odalarına kamera yerleştirme olayı, FETÖ’nün kalleş ve karanlık miraslarından biri. Siyasetçilerin yatak odalarına kameralar kurulmasın diye... Siyaset kasetlerle dizayn edilmesin diye... FETÖ tarzı kalleşliklere hiç kimse başvurmasın diye... Kasetler aracılığıyla her türlü şantaj son bulsun diye... Videoyu ve içeriğini tartışmayı reddediyorum."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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Yorumlar

Sedat

CHP ıcersınde fetovarı oyunlar hıc bıtmıyor abilerinden ornek almıslar birinin ayagına kaydırmak ıcın hemen bir kaset patlat olayı bitir bu kaset olayının arkasında hangı chplıler var az cok belli malum sarıgul kılıcdaroglunun ekibinden ve son zamanlarda cok dikkat cekıyordu bunu gören birtakım odaklar hemen bu kaset olayını patlattılar tıpkı Baykal ve inceye yaptıkları gibi CHP halkın partisi degıl cakalların partisi olmus zaten böyleydi de sımdı artık isler ayyuka cıktı
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