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Ahmet Hakan’dan Muharrem İnce’ye çok konuşulacak tavsiye! ‘Ben senin yerinde olsam…’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’li Muharrem İnce’ye Ayasofya ile ilgili çağrı yaptı. Ahmet Hakan, ‘Ama ben olsam İnce’nin yerine. Yine de giderim Ayasofya’ya’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 08:55:00 -
Ahmet Hakan’dan Muharrem İnce’ye çok konuşulacak tavsiye! ‘Ben senin yerinde olsam…’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ayasofya için ‘davet gelirse giderim’ diyen CHP’li Muharrem İnce’ye çağrıda bulundu.

Ayasofya için özel bir davet uygulamasına geçildi diyen Hakan, ‘Yani Muharrem İnce’ye pek de incelikli davranılmamış oldu. Ama ben olsam İnce’nin yerine. Yine de giderim Ayasofya’ya’ dedi.

İşte o yazı,

Muharrem İnce’nin yerinde olsam

“Davet gelirse giderim” demişti Muharrem İnce. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İnce’nin bu açıklamasının kendisine sorulması üzerine “Namazın daveti ezandır” diye karşılık verdi. Sonuçta ne oldu? Ayasofya için özel bir davet uygulamasına geçildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da İnce’yi telefonla arayarak davet etti. Yani Muharrem İnce’ye pek de incelikli davranılmamış oldu.

Bu nedenle Muharrem İnce’nin alınganlık göstermeye, sitem etmeye sonuna kadar hakkı var.

Ama ben olsam İnce’nin yerine... Yine de giderim Ayasofya’ya...

Böylece Ayasofya konusunu sadece bir partinin, bir anlayışın, bir ideolojinin konusu olmaktan çıkarıp milli bir konu haline getirmeye yönelik esaslı bir adım atmış olurum.

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