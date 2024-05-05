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Medya Ahmet Hakan’dan Meral Akşener’e dizi tavsiyeleri! Çok ama çok şaşıracaksınız
Medya

Ahmet Hakan’dan Meral Akşener’e dizi tavsiyeleri! Çok ama çok şaşıracaksınız

Yeniakit Publisher
2024-05-05 17:50:00 -
Ahmet Hakan’dan Meral Akşener’e dizi tavsiyeleri! Çok ama çok şaşıracaksınız

Ahmet Hakan, siyasetten elini eteğini çeken ve artık çok vakti olan Meral Akşener’e dizi tavsiyesinde bulundu. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, siyasetten elini eteğini çeken ve artık çok vakti olan Meral Akşener’e dizi tavsiyesinde bulundu. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Madem elini eteğini siyasetten çekti. Madem artık çok vakti var. Madem dizilere meraklı olduğuna dair çok işaret verdi. O halde Meral Akşener’e biraz dizi tavsiyesinde bulunayım da vaktini iyi geçirsin.

*

- Borgen’i izlemesini tavsiye etmem, çünkü bu dizi kendisinde yeniden siyasete yönelme duygusu uyandırabilir. Ama Ripley’i izlemesini hararetle tavsiye ederim, çünkü bu dizinin kendisinde uyandırabileceği tek duygu İtalya’da dolaşma arzusudur.
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*

- Kızıl Goncalar’ı izlemesini tavsiye etmem, çünkü bu dizi kendisinde yoğun biçimde sosyokültürel analizler yapma isteği uyandırabilir. Ama İnci Taneleri’ni izlemesini hararetle tavsiye ederim, çünkü bu dizi yormadan maceralara daldırır.

*

- The Regime adlı diziyi hiç tavsiye etmem, çünkü bu dizideki politik entrikalar ve ihanetler kötü çağrışımlar yapar kendisine. Ama Baby Reindeer adlı diziyi izlemesini hararetle tavsiye ederim, çünkü bu dizi hayatın karmaşıklığını çok iyi anlatıyor.”

 

 

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