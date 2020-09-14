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Gündem Ahmet Hakan’dan Macron’u ballandıran hain Can Dündar’a olay sözler
Gündem

Ahmet Hakan’dan Macron’u ballandıran hain Can Dündar’a olay sözler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u yere göğe sığdıramayan hain Can Dündar’a, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’dan olay sözler geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 09:33:00 -
Ahmet Hakan’dan Macron’u ballandıran hain Can Dündar’a olay sözler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı pohpohlayan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye hakkında küstah sözleri büyük tepki çekerken tescilli vatan haini firari Can Dündar tarafını belli etti.

Macron "Erdoğan hükümetine karşı sert olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyerek skandal sözler sarfetti.

Çakma "Napolyon" Macron'un küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, "Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Türkiye ve Türk milletiyle uğraşma" diye konuştu.

Tescilli "vatan haini" Can Dündar ise sosyal medya hesabında, Macron'un eğitim durumunu yazan bir tweet paylaştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, konuyu köşesine taşıdı. ‘Can Dündar, çakma Napolyon’a asker yazıldı’ diyen Ahmet Hakan, ‘Macron’u övmüş Can Dündar. “Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye... Ballandırmış da ballandırmış Macron’u. Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de denize adım atamayacak hale gelmesi için çırpınıp duruyor’ dedi.

Ahmet Hakan, Dündar’ın Mavi vatanımıza göz diktiğini belirterek, ‘Haksız ve hakkaniyetsiz Yunan tezlerine en ateşli biçimde destek verip, Yunanistan’ı arkalayıp duruyor. Avrupa Birliği’ni Türkiye’ye karşı örgütlemek için elinden gelenin fazlasını yapıp duruyor. Türkiye’de iktidarıyla muhalefetiyle herkesin büyük öfkesini ve tepkisini çekip duruyor’ ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan şu ifadelere de yer verdi:

İşte bu Macron’a yanlamış durumda Can Dündar.

Tayyip Erdoğan karşıtlığının adamı getirip bıraktığı yere bakar mısın?

Adam resmen çakma Napolyon’un çakma askeri olmuş.

Keşke Merkel’in askerliğinde sebat etseydi...

Hiç değilse Merkel’in bir sağduyusu var.

O Macron ki...

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Yorumlar

Hakikatbin

Macron demiş ya! Türk halkıyla işimiz yok, Erdoğanla sorunumuz diye. Biz de de tam tersi. Erdoğan senin gibi çomaklarla işi yok. Türk halkı senden nefret ediyor. 15 temmuzu, yapanın başına geçiren bir lidere sataşılırmı ey kafasız macron
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ben

o da haklı biryerde. önüne atılan kemiklerin bedelini ödemesi lazım.
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