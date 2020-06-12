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Medya

Ahmet Hakan’dan Fatih Altaylı’yı çileden çıkaracak tek satırlık cevap

Ahmet Hakan ile Fatih Altaylı arasındaki polemik büyüyor. Ahmet Hakan bugünkü yazısında kendini Altaylı’yı yok saymakla övdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:35:00 -
Ahmet Hakan’dan Fatih Altaylı’yı çileden çıkaracak tek satırlık cevap

Uzun zamandır yazılarında Ahmet Hakan ve Hürriyet’i hedef alan sert eleştirilerde bulunan Fatih Altaylı, dünkü köşesinde de Hakan’ın “yalancı” olduğunu öne sürmüş ve “Bir gazeteci, bir gazetenin başındaki kişi bu kadar fazla yalan söyleyebiliyorsa, o gazeteciye ve gazeteye okur güvenmemeli o yüzden yazmak zorundayım. Söz konusu kişi, eğer kendisine hâlâ gazeteci demek mümkünse, Ahmet Hakan Coşkun.  Sahne adıyla Ahmet Hakan.  Bu bey dün yine kendini methetmeye kalkışmış. Gazetesinin dijitalde de ne kadar çok okunduğunu, nasıl bir yükselişe geçtiğini anlatmış uzun uzun. Tam bir “At yalanı sevsinler inananı” durumu var” demişti.

Bugünkü köşesinde “En”lerini yazan Ahmet Hakan, Fatih Altaylı’ya, Altaylı’yı en çok kızdıran davranışını tekrarlayarak, kendini överek cevap verdi.

Hakan’ın kendini övme gerekçesiyse Altaylı’yı çileden çıkaracak cinstendi. Ahmet Hakan, Altaylı’yı “yok saymakla” övdü kendini.

İşte Ahmet Hakan’ın, Fatih Altaylı’nın adını anmadığı, tek satırlık cevabı:

“En sevdiğim duruşum: Adımı seksen bin kere yazan bir şahsın adından bir kere bile söz etmemiş olmam... Hahahahaha!"

Ahmet Hakan'dan sert açıklamalar: Tek adam diye diye…
Ahmet Hakan'dan sert açıklamalar: Tek adam diye diye…

Siyaset

Ahmet Hakan'dan sert açıklamalar: Tek adam diye diye…

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Yorumlar

ikisinin de ak itin cici babası olması ne enteresan!
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serdar

hakan,sanada yakında bir yaylı koltuk verirler.
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