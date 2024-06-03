Ahmet Hakan'dan Ersan Şen'e olay sözler! Artık insan içine çıkamaz

Gaziantep'te 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında firari müteahhitlerin avukatı Ersan Şen, adliye çıkışında depremzedelerin protestosuna uğradı. Şen için "Yıllardır ekranlarda her konuda ahkam kesti. Bağırdı çağırdı. / Polemiklere daldı. / Taraf oldu. / Polemiklere girdi. / Racon kesti. / Doğrusu budur diye hüküm verdi. / Taraf oldu. / Siyaset yaptı. / İnsanlık dersleri verdi" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan ise söz konusu protestoyu, "Şen'in meşhur bir avukat olmasının dezavantajlarından biri" olarak değerlendirdi​​. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ersan Şen, depremde yıkılan binalardan birinin müteahhidinin avukatı olmuş.

Yurtdışına kaçan müvekkilini, canla başla savunmuş.

Adliye çıkışında ise depremzedelerin şiddetli protestosuyla karşılaşmış.

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Ne diyeceğiz bu olayla ilgili olarak?

“Herkesin savunulmaya hakkı vardır” mı diyeceğiz?

“Bir avukat, müvekkili nedeniyle suçlanamaz” mı diyeceğiz.

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Normalde bunları dememiz gerekir.

Ama konu Ersan Şen olunca...

Diyemiyoruz.

Ya da demek içimizden gelmiyor.

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Çünkü Ersan Şen, yıllardır ekranlarda her konuda ahkam kesti.

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Bağırdı çağırdı. / Polemiklere daldı. / Taraf oldu. / Polemiklere girdi. / Racon kesti. / Doğrusu budur diye hüküm verdi. / Taraf oldu. / Siyaset yaptı. / İnsanlık dersleri verdi.

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Böylece ortaya “çok meşhur bir avukat” çıktı.

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Çok meşhur avukat olmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da olur.

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Depremzedelerin Ersan Şen’e gösterdikleri tepki, işte bu dezavantajlardan biridir."