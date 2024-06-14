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Medya Ahmet Hakan'dan, Erdoğan-Ayşe Ateş buluşmasına dair dikkat çeken tespit
Medya

Ahmet Hakan'dan, Erdoğan-Ayşe Ateş buluşmasına dair dikkat çeken tespit

Yeniakit Publisher
2024-06-14 14:20:00 -
Ahmet Hakan'dan, Erdoğan-Ayşe Ateş buluşmasına dair dikkat çeken tespit

Ahmet Hakan, Sinan Ateş’in cinayete kurban gitmesinin ardından eşi Ayşe Ateş’in feryatlarının duyulduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı'nın bu duruma kayıtsız kalmadığını belirten Hakan, Erdoğan-Ayşe Ateş buluşmasını gösteren fotoğrafın yargıya müdahale olmadığını vurguladı. Bunun, Ayşe Ateş’in kendini yalnız hissetmemesi için bir mesaj olduğunu ifade eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Sinan Ateş’in cinayete kurban gitmesinin ardından eşi Ayşe Ateş’in feryatlarının duyulduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı'nın bu duruma kayıtsız kalmadığını belirten Hakan, Erdoğan-Ayşe Ateş buluşmasını gösteren fotoğrafın yargıya müdahale olmadığını vurguladı. Bunun, Ayşe Ateş’in kendini yalnız hissetmemesi için bir mesaj olduğunu ifade eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Eşi Sinan Ateş siyasi bir cinayete kurban gitti Ayşe Ateş’in.

Ayşe Ateş’in feryatları, devletin en üst makamı tarafından duyuldu.

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu fotoğraf, Cumhurbaşkanı’nın yargıya müdahale fotoğrafı değildir.

*

Bu fotoğraf...

“Ayşe Ateş kendisini yalnız hissetmesin” fotoğrafıdır.

*

Zaten Cumhuriyet neydi?

Kimsesizlerin kimsesi değil miydi?"

 

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