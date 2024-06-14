Ahmet Hakan'dan, Erdoğan-Ayşe Ateş buluşmasına dair dikkat çeken tespit
Ahmet Hakan, Sinan Ateş’in cinayete kurban gitmesinin ardından eşi Ayşe Ateş’in feryatlarının duyulduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı'nın bu duruma kayıtsız kalmadığını belirten Hakan, Erdoğan-Ayşe Ateş buluşmasını gösteren fotoğrafın yargıya müdahale olmadığını vurguladı. Bunun, Ayşe Ateş’in kendini yalnız hissetmemesi için bir mesaj olduğunu ifade eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
Ahmet Hakan, Sinan Ateş’in cinayete kurban gitmesinin ardından eşi Ayşe Ateş’in feryatlarının duyulduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı'nın bu duruma kayıtsız kalmadığını belirten Hakan, Erdoğan-Ayşe Ateş buluşmasını gösteren fotoğrafın yargıya müdahale olmadığını vurguladı. Bunun, Ayşe Ateş’in kendini yalnız hissetmemesi için bir mesaj olduğunu ifade eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
"Eşi Sinan Ateş siyasi bir cinayete kurban gitti Ayşe Ateş’in.
Ayşe Ateş’in feryatları, devletin en üst makamı tarafından duyuldu.
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ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bu fotoğraf, Cumhurbaşkanı’nın yargıya müdahale fotoğrafı değildir.
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Bu fotoğraf...
“Ayşe Ateş kendisini yalnız hissetmesin” fotoğrafıdır.
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Zaten Cumhuriyet neydi?
Kimsesizlerin kimsesi değil miydi?"