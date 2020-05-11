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Gündem

Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak çağrı! ‘Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi...’

Ahmet Hakan Kadıköy'de tatbikatta şehit olan iki itfaiye eriyle ilgili Ekrem İmamoğlu'nu açıklama yapmaya çağırırken "Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi... Ortalığı en az 10 gün ayağa kaldıracak olanlar... Olay CHP’li belediyede gerçekleşti diye kafalarını kuma gömüyorlar" İfadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:39:00 - 2020-05-11 10:51:03
Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak çağrı! ‘Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi...’

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak'ta bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda, dün saat 11.00 sıralarında itfaiye erleri tatbikat yaparken merdivenleri kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla itfaiye eri Emircan Çolak ile Mehmet Ali İnal şehit oldu.

Koronavirüs gündemiyle gözden kaçan acı verici olayı Ahmet Hakan bugünkü yazısında değerlendirdi.

"İhmal kimin eseri açıklamalı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bu konuda açıklama yapmaya çağıran Hakan, yazısına şöyle devam etti:

- İki insanın hayatına mal olan bu ihmal kimin eseridir? Açıklamalı.

- İstanbul İtfaiyesi’nin yönetimine getirdiği kişilerin liyakatinden emin mi? Açıklamalı.

- Bu konuda herhangi bir soruşturma falan başlattı mı? Açıklamalı.

Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi...

Ortalığı en az 10 gün ayağa kaldıracak olanlar...

Olay CHP’li belediyede gerçekleşti diye kafalarını kuma gömüyorlar.

Tıpkı böyle olaylara sadece CHP’li belediyede gerçekleştiğinde duyarlı olanlar gibi...

Ben iki gruptan da değilim.

Partizanca bakmıyorum olaya... Amacım İmamoğlu’nu sıkıştırmak da değil...

Benim derdim giden iki can...

Herkesin kendi mahallesini kolladığı şu kahrolası politik ortamda giden iki can arada kaynamasın istiyorum.

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