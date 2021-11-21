Ahmet Hakan'dan Durmuş Yılmaz'a olay sözler! "Adam sandık trol çıktı"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada "Ben sizleri bu gece saat 12.00’den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir. Olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00’den sonra Resmî Gazete’yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gece vakti çoğu vatandaş adeta nöbete durdu. Ancak saat 12'de hiçbir şey olmadı. Hükümeti lekelemek için insanların gözünün içine baka baka yalan söyleyen ve zerre kadar utanmayan Durmuş Yılmaz büyük infiale neden oldu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da Durmuş Yılmaz'a tepki gösterdi. Hakan bugünkü köşesinde şunları yazdı:

Benim gözümde Durmuş Yılmaz...

- Ciddiye alınacak bir adamdı.

- Bir ağırlığı vardı.

- Söylediği söz bir değer taşırdı.

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Ve fakat...

Geldiği son noktada...

Trol oldu çıktı Durmuş Yılmaz.

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Olay şu:

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AK Parti iktidarları döneminde Merkez Bankası başkanlığı yapan, daha sonra politikaya atılıp İYİ Parti’den milletvekili olan Durmuş Yılmaz...

Geçen cuma günü...

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada şöyle dedi:

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“Ben sizleri bu gece saat 12.00’den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir. Olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00’den sonra Resmî Gazete’yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum.”

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Bu sözleri işiten kim varsa...

“Durmuş Bey söylüyorsa doğrudur, Durmuş Bey ciddi adamdır, Durmuş Bey trol değildir, Durmuş Bey’in bir ağırlığı vardır” falan diyerek...

Gecenin köründe Resmî Gazete’nin başına üşüştü.

O kadar ki...

Resmî Gazete’nin sitesi çöktü.

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Peki sonuç?

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Püffff!

Yok. Durmuş Yılmaz’ın işaret ettiği türden bir şey yok.

Hiçbir şey yok!

*

Öyle bir karanlıktayız ki...

- Sözünün kıymeti olan kim varsa...

- Ağırlığı olan kim varsa...

- Ciddiye alınabilecek kim varsa...

Kendisini patlatıyor.