Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın "Tarafsız Bölge" programında yaptığı dikkat çekici açıklamalar ile Türkiye gündemine oturmuştu.

Türkiye 2 bin Selefi derneği olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, bu grupların silahlandığını ve Türkiye'de bir ayaklanma çıkarma planı yaptıklarını iddia etti.

Ünlü: İç savaşa hazırlanıyorlar

Ünlü "Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında bu konuya değinerek savcıları Cübbeli Ahmet Hoca'yı ifadeye çağırması gerektiğini belirtti.

Hakan şunları yazdı:

Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.

- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.

- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.

- Bunun burada bırakılmaması lazım, üç.