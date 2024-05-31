Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Sanırım o konuda Erdoğan’a yanlış bilgi verilmiş

Toplatılıp yuvalandırılamayan sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili tartışmalar sürerken, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “kısırlaştırmadan bir sonuç alınamadığı” yönündeki açıklamaları için “Sanırım kendisine yanlış bilgi verilmiş” dedi.

Hakan, “Evet, kısırlaştırmanın gerçekleştirilmesi için yasal düzenlemeler yapıldı. Ama hiçbir kurum, üzerine düşen görevi yapmadı. Yani kısırlaştırma, denenmiş ve başarısız olmuş bir yöntem değil” diye yazdı.