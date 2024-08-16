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Medya Ahmet Hakan'dan çok ama çok şaşırtan çıkış! Yav hadi git bi' işine
Medya

Ahmet Hakan'dan çok ama çok şaşırtan çıkış! Yav hadi git bi' işine

Yeniakit Publisher
2024-08-16 17:25:00 -
Ahmet Hakan'dan çok ama çok şaşırtan çıkış! Yav hadi git bi' işine

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sokak röportajında AK Parti seçmenine 'geri zekalılar' diyerek hakaret edip, Başkan Tayyip Erdoğan'a hadsiz ifadelerle saldıran Dilruba adlı şahsın tutuklanmasına burun kıvırdı. Hakan, bu düzeyde bir röportajın tutuklamayla değil, ayıplama ve utandırma ile cezalandırılması gerektiğini savunduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sokak röportajında AK Parti seçmenine 'geri zekalılar' diyerek hakaret edip, Başkan Tayyip Erdoğan'a hadsiz ifadelerle saldıran Dilruba adlı şahsın tutuklanmasına burun kıvırdı. Hakan, bu düzeyde bir röportajın tutuklamayla değil, ayıplama ve utandırma ile cezalandırılması gerektiğini savunduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dilruba adlı şahsın sokak röportajında söylediklerini baştan sona dinledim.

(...)

Söz konusu olan çok da matah olmayan, düzeyi epey altlarda seyreden sıradan bir sokak röportajı konuşması.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

Düzeyi epey altlarda seyreden bir sokak röportajına tutuklamayla karşılık verildi.

Oysa bu konuşmaya verilecek en en etkili cezalar şunlardı:

*

Ayıplamak. Düzeysizliğe işaret etmek. Terbiyesizliği ifşa etmek. Utandırmak.

*

Bu cezalar, tutuklamaktan bin kat daha etkilidir.

Tutuklama ise sadece ve sadece düzeysizlikten zorlama bir kahramanlık çıkarmaya yarar.

Bu da kahraman olmak isteyen tüm düzeysizleri kışkırtmaktan başka bir işe yaramaz."

 

 

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