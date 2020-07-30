Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak iddia! '100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacak'
Gazeteci Ahmet Hakan, İlhan Kesici'nin partisinin aday göstermemesi durumunda yüz bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti.
CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen 37'nci Olağan Kurultay'ın etkileri sürerken, parti kulislerini hareketlendiren iddialar peş peş geldi.
Dün Muharrem İnce'nin yeni parti kurmak için çalışmalara başladığı iddiası parti kulislerinde şok etkisi oluştururken, bugün ise İlhan Kesici hakkında ortaya atılan iddia dikkat çekti.
Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü yazısında CHP'li İlhan Kesici'nin partisi aday göstermezse yüz bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacağını yazdı.
Öte yandan Hakan, Muharrem İnce'nin ise CHP'de kalacağını iddia etti.