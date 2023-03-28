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Medya Ahmet Hakan'dan bomba seçim tahmini
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba seçim tahmini

Yeniakit Publisher
2023-03-28 10:06:00 -
Ahmet Hakan'dan bomba seçim tahmini

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan arasında geçecek olan cumhurbaşkanlığı yarışını değerlendirdi. Hakan, seçimin ikinci tura kalması halinde "kartların yeniden dağıtılacağını" söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan arasında geçecek olan cumhurbaşkanlığı yarışını değerlendirdi. Hakan, seçimin ikinci tura kalması halinde "kartların yeniden dağıtılacağını" söyledi. 

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Minik kafa karışıklıkları: İki adaylı seçimde kafalar hiç karışmayacaktı. 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu' sorusuna yanıt verilecekti. Oysa Muharrem İnce ile Sinan Oğan da aday olunca... Devasa bir kafa karışıklığı yaşanmasa da minik kafa karışıklıkları yaşanacaktır.

Fena halde yanılanlar: Muharrem İnce’nin Millet İttifakı’ndan, Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’ndan oy çalacağını söyleyenler fena halde yanılıyor. İnce’nin Cumhur’dan alacağı oy var. Buna karşılık Oğan da İYİ Parti’yi bayağı bir tırtıklar.
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Sert geçerse: Oğan ve İnce’nin iş yapması şuna bağlı: Erdoğan/Kılıçdaroğlu çekişmesi, büyür, büyür, büyür ve tek gündem olursa... İş yapamazlar. Erdoğan/Kılıçdaroğlu gerilimi alabildiğine yumuşak giderse kendilerine düşen payı alırlar.

Bu iş çok zor yonca: Dört adaylı seçimde seçim birinci turda biter mi? Net cevap vermek mümkün değil ama galiba Ortaçgil’in dediği gibi ‘Bu İş Çok Zor Yonca’. Seçimin ikinci tura kalmasında ise Ortadoğu’da kartlar yeniden karılır."

 

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Yorumlar

Abuzittin Kızılelma

İnşallah ikinci tura kalmayacak. Yine baharlar gelecek inşallah hamdolsun.

emekli

her ikiside her iki taraftan oy alacaktır işin ilginci seçim 2 tura kalırsa o iki tarafın da gideceği adres millet ittifakıdır ve sonuç ilk turda düşünülen Sayın Tayip bey ve Sayın Kılıçdaroğ lu seçimine dönecektir çünkü o iki tarafa giden seçmen geldikleri yere döneceklerdir
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