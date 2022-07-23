Ahmet Hakan'dan bomba Cübbeli Ahmet yazısı! Yer yerinden oynayacak

Ahmet Hakan, son günlerin en çok konuşulan ismi olan Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili bomba bir yazı kaleme aldı. Hakan, "Gerçekten de çok iş bilir, acayip yetenekli, feci becerikli bir adam" dediği Hürriyet'teki köşesinde, Cübbeli'nin gündem değiştirme konusundaki başarısına dikkat çekti. İşte o yazının ilgili bölümü:

"Cübbeli Ahmet’in başı beladaydı geçtiğimiz günlerde.

Bir adam çıktı ortaya.

İsmailağa Cemaati’nin içinden konuştuğu izlenimi veren bu adam, çektiği videoda Cübbeli’yi şöyle tehdit etmekteydi:

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“Kasetlerini patlatırız ha!”

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Tehdidi işittiğim anda şöyle dedim:

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“Eyvah eyvah! Cübbeli’nin başı belada! Bu işten yırtması çok zor.”

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Nasıl da yanılmışım!

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Cübbeli Ahmet, gündemi öyle bir tornistan ettirdi ki...

Kaset konusu, iki güncük bile konuşulmadan unutuldu gitti.

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Ne yaptı Cübbeli?

Şunu yaptı:

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İki üç yıl evvel yaptığı gibi yine...

“Vehhabiler, Selefiler ülkemin camilerinde cirit atıyor. Diyanet uyuyor. Radikallik aldı başını gidiyor. Uyan Türkiye’m” falan türü iddiaları sürdü masaya.

Ve bingo!

“Kaset gündemi”, oldu sana “Selefi gündemi”.

*

Halk TV, balıklama atladı hemen konunun üstüne...

“Cübbeli Ahmet Bey’in de buyurdukları gibi çok tehlikeli gelişmeler oluyor ülkemizde” falan türü analizler kasmaya başladılar Halk TV’nin ekran ulemaları.

Diyanet’e vurmak için fırsat kollayan çevreler, Cübbeli’yi referans göstererek “tehlike”ye işaret ettiler.

*

Peki ya kaset meselesi?

Bir anda unutma bahçesine postalanmış oldu.

*

Cübbeli, gerçekten de çok iş bilir, acayip yetenekli, feci becerikli bir adam.

- Hayatını sanayiciliğe adasa... Vehbi Koç falan olurdu.

- Kendini şiire vursa... İsmet Özel’in tahtını sallardı.

- Biliminsanı olsa... Aşıyı ilk o bulurdu.

- Köşe yazarı olsa... Hepimizi işinden ederdi.

- Roman yazsa... Orhan Pamuk’u yanına çırak alırdı.

- Siyasete girse... Asla muhalefete düşmezdi.

*

Mübalağa mı ediyorum?

Bilmiyorum. Belki de ediyorumdur.

*

Belki de o lanetli “kaset gündemi”ni, bir anda “Selefi gündemi”ne dönüştürebilen o muazzam kurnazlığın etkisi altında biraz fazla kalmışımdır."